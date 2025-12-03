Жилой комплекс Carmel Residences

Carmel Residences — современный бутик-комплекс в центре JVC от Uniestate Properties!
Carmel Residences — новый современный жилой проект от девелопера Uniestate Properties, расположенный в самом сердце престижного района Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс выполнен в формате бутик-застройки, сочетая элегантную архитектуру, приватность и высокие стандарты комфорта.
Каждая резиденция спроектирована с учётом современных требований к комфорту:
- продуманные планировки,
- высококачественная отделка,
- встроенная бытовая техника,
- функциональные кухни,
- большие окна и приятные, светлые интерьеры.
Инфраструктура и удобства:
Carmel Residences предлагает жителям широкий набор удобств, характерных для проектов комфорт-класса нового поколения:
- два бассейна, включая варианты с доступом для маломобильных жителей,
- современный фитнес-центр,
- ресепшн и консьерж-сервис,
- охраняемая парковка,
- pet-friendly политика,
- зоны отдыха и благоустроенная территория.
Комплекс создаёт комфортную среду для семей, молодых специалистов и инвесторов, ищущих ликвидные лоты в JVC.
Локация и окружение:
Благодаря расположению в центре JVC, жители имеют доступ к развитой инфраструктуре района:
- 2 минуты пешком до ближайшего парка и супермаркетов,
- 10 минут до кафе, ресторанов, школ и медицинской клиники,
- удобная транспортная сеть с быстрым выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.
Время в пути до ключевых точек города:
- 30 минут до аэропортов DXB и DWC,
- 15–20 минут до Dubai Marina, Dubai Hills и Mall of the Emirates.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Carmel Residences, изучить планировки и выбрать оптимальный вариант для проживания или инвестиций в динамично развивающемся районе JVC.