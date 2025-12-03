  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Carmel Residences

Жилой комплекс Carmel Residences

Дубай, ОАЭ
от
$239,351
;
6
ID: 33030
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Carmel Residences — современный бутик-комплекс в центре JVC от Uniestate Properties!

Carmel Residences — новый современный жилой проект от девелопера Uniestate Properties, расположенный в самом сердце престижного района Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс выполнен в формате бутик-застройки, сочетая элегантную архитектуру, приватность и высокие стандарты комфорта.

Каждая резиденция спроектирована с учётом современных требований к комфорту:
- продуманные планировки,
- высококачественная отделка,
- встроенная бытовая техника,
- функциональные кухни,
- большие окна и приятные, светлые интерьеры.

Инфраструктура и удобства:
Carmel Residences предлагает жителям широкий набор удобств, характерных для проектов комфорт-класса нового поколения:

- два бассейна, включая варианты с доступом для маломобильных жителей,
- современный фитнес-центр,
- ресепшн и консьерж-сервис,
- охраняемая парковка,
- pet-friendly политика,
- зоны отдыха и благоустроенная территория.

Комплекс создаёт комфортную среду для семей, молодых специалистов и инвесторов, ищущих ликвидные лоты в JVC.

Локация и окружение:
Благодаря расположению в центре JVC, жители имеют доступ к развитой инфраструктуре района:

- 2 минуты пешком до ближайшего парка и супермаркетов,
- 10 минут до кафе, ресторанов, школ и медицинской клиники,
- удобная транспортная сеть с быстрым выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Время в пути до ключевых точек города:

- 30 минут до аэропортов DXB и DWC,
- 15–20 минут до Dubai Marina, Dubai Hills и Mall of the Emirates.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Carmel Residences, изучить планировки и выбрать оптимальный вариант для проживания или инвестиций в динамично развивающемся районе JVC.

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
