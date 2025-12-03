Жилой комплекс Carmel Residences

Carmel Residences — современный бутик-комплекс в центре JVC от Uniestate Properties!



Carmel Residences — новый современный жилой проект от девелопера Uniestate Properties, расположенный в самом сердце престижного района Jumeirah Village Circle (JVC). Комплекс выполнен в формате бутик-застройки, сочетая элегантную архитектуру, приватность и высокие стандарты комфорта.



Каждая резиденция спроектирована с учётом современных требований к комфорту:

- продуманные планировки,

- высококачественная отделка,

- встроенная бытовая техника,

- функциональные кухни,

- большие окна и приятные, светлые интерьеры.



Инфраструктура и удобства:

Carmel Residences предлагает жителям широкий набор удобств, характерных для проектов комфорт-класса нового поколения:



- два бассейна, включая варианты с доступом для маломобильных жителей,

- современный фитнес-центр,

- ресепшн и консьерж-сервис,

- охраняемая парковка,

- pet-friendly политика,

- зоны отдыха и благоустроенная территория.



Комплекс создаёт комфортную среду для семей, молодых специалистов и инвесторов, ищущих ликвидные лоты в JVC.



Локация и окружение:

Благодаря расположению в центре JVC, жители имеют доступ к развитой инфраструктуре района:



- 2 минуты пешком до ближайшего парка и супермаркетов,

- 10 минут до кафе, ресторанов, школ и медицинской клиники,

- удобная транспортная сеть с быстрым выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.



Время в пути до ключевых точек города:



- 30 минут до аэропортов DXB и DWC,

- 15–20 минут до Dubai Marina, Dubai Hills и Mall of the Emirates.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Carmel Residences, изучить планировки и выбрать оптимальный вариант для проживания или инвестиций в динамично развивающемся районе JVC.