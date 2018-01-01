Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ

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Mushrif Village, расположенный в престижном районе Mirdif, является закрытым сообществом в испанском стиле, застройщиком которого является компания Select Group. Mushrif Village предлагает к покупке 122 великолепно выполненных вилл с 3-4 спальнями и таунхаусов с 2-3 спальнями.
Среди ключевых особенностей, призванных обеспечить максимальный комфорт домовладельцам, можно выделить следующие:
- кладовая;
- гостевая ванная комната;
- крытая парковка;
- панорамные окна;
- встроенные шкафы;
- центральный вход с садом вокруг дома;
- керамогранит в гостиных и спальнях;
- мраморный пол в фойе и на лестнице;
- душевые кабины, полностью облицованные плиткой.
Во время проживания в Mushrif Village вы сможете в полной мере окунуться в атмосферу жизни на природе благодаря множеству удобств мирового класса, среди которых:
- бассейны;
- детские игровые зоны;
- баскетбольная площадка;
- благоустроенные сады;
- прогулочные дорожки;
- полностью оборудованный тренажёрный зал;
- клуб, исключительно для резидентов;
- продуктовый супермаркет;
- 24-часовая охрана.
Расположение:
Как часть района Mirdif, Mushrif Village находится на пересечении шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и 27-й улицы Al Musalla, обеспечивая беспрепятственное передвижение на личном транспорте по всему эмирату. Также в непосредственной близости находится автобусная станция Mushrif Eppco 1, которая отлично подходит для тех, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте.
В 20 минутах ходьбы от Mushrif Village вы найдете множество социальных объектов, среди которых:
- aswaaq Mall — Mirdif;
- Chinese School Dubai;
- Mirdif Avenue Mall;
- Dr Samiha Lutfi Pharmacy — Mirdif;
- ZOOM;
- Nyle Skin Medical Center — Aesthetic Clinics.
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Апартаменты с 1-3 спальнями в элитном клубном доме в гармоничном зелёном оазисе. Актуальная концепция клубного дома дополнена живописным зелёным подиумом и прекрасной инфраструктурой для отдыха от шума и суеты большого города.
Доступна рассрочка с удобным планом оплаты.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее: бассейн-инфинити; личные бассейны почти во всех квартирах; двор и сад на территории; тренажёрный зал; зоны для йоги и спорта на открытом воздухе.
Расположение и объекты поблизости
JVC — комфортный район для семей с детьми. JVC стал одним из самых популярных районов для аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в JVC выросла на 15,2% и составила 13 885 $ в год.
Terrazzo соседствует с завершённой малоэтажной застройкой напротив Community Park. Свободных участков рядом с проектом нет: сообщество принимает свой окончательный облик.
Рядом есть торговый центр THE CIRCLE MALL, школа JSS International School, парки, больницы, магазины.
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Квартира с системой "умный дом" в одном из самых престижных районов Дубая.
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Tria – элитный жилой дом, который станет воплощением роскошной жизни, функционального дизайна и современных технологических решений. Расположенный в одном из самых престижных и футуристических районов города, сооружение позволит жителям насладиться прекрасно развитой инфраструктурой и первоклассными удобствами.
Во всех резиденциях предусмотрены личные балконы и панорамные окна, откуда открываются захватывающие виды. В апартаментах будут созданы минималистичные интерьеры, дополненные изысканной отделкой.В таунхаусах и пентхаусах, помимо всех перечисленных удобств, предусмотрены личные сады на крыше.
В КАЖДОЙ ЖИЛОЙ ЕДИНИЦЕ:
- система бесключевого доступа;
- система "умный дом" с помощью планшетов и смартфонов;
- системой фильтрации воздуха;
- фирменная встроенная техника.
ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА:
- бассейн на уровне подиума и инфинити-бассейн с зонами отдыха на крыше;
- фитнес-зал;
- оздоровительный центр с сауной, парной, комнатой для медитации и помещениями для переодевания;
- зона для занятий йогой;
- детская площадка и бассейн;
- ландшафтные сады;
- корты для паддл-тенниса и сквоша;
- клубный дом с переговорными комнатами, игровыми зонами и лаунжами;
- открытый кинотеатр;
- караоке-зал;
- зоны барбекю;
- библиотека и зона для чтения.
Проект Tria будет расположен в развитом районе Dubai Silicon Oasis, который является одним из самых популярных мест в Дубае для аренды и покупки недвижимости.
- До делового центра Дубая – районов Business Bay, DIFC и Downtown Dubai – 20–25 минут
- До пляжа Jumeirah Beach и Kite Beach - 30 мин
- До Международного аэропорта Дубая - 20 минут
- До Международного аэропорта Аль-Мактума – за 35 минут.
В радиусе 10 минут езды от комплекса находятся множество мест для прогулок и развлекательные центры.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!