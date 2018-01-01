Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €136,964

65 м² 1

Сдача в: 2025

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира с системой "умный дом" в одном из самых престижных районов Дубая. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Tria – элитный жилой дом, который станет воплощением роскошной жизни, функционального дизайна и современных технологических решений. Расположенный в одном из самых престижных и футуристических районов города, сооружение позволит жителям насладиться прекрасно развитой инфраструктурой и первоклассными удобствами. Во всех резиденциях предусмотрены личные балконы и панорамные окна, откуда открываются захватывающие виды. В апартаментах будут созданы минималистичные интерьеры, дополненные изысканной отделкой.В таунхаусах и пентхаусах, помимо всех перечисленных удобств, предусмотрены личные сады на крыше. В КАЖДОЙ ЖИЛОЙ ЕДИНИЦЕ: - система бесключевого доступа; - система "умный дом" с помощью планшетов и смартфонов; - системой фильтрации воздуха; - фирменная встроенная техника. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн на уровне подиума и инфинити-бассейн с зонами отдыха на крыше; - фитнес-зал; - оздоровительный центр с сауной, парной, комнатой для медитации и помещениями для переодевания; - зона для занятий йогой; - детская площадка и бассейн; - ландшафтные сады; - корты для паддл-тенниса и сквоша; - клубный дом с переговорными комнатами, игровыми зонами и лаунжами; - открытый кинотеатр; - караоке-зал; - зоны барбекю; - библиотека и зона для чтения. Проект Tria будет расположен в развитом районе Dubai Silicon Oasis, который является одним из самых популярных мест в Дубае для аренды и покупки недвижимости. - До делового центра Дубая – районов Business Bay, DIFC и Downtown Dubai – 20–25 минут - До пляжа Jumeirah Beach и Kite Beach - 30 мин - До Международного аэропорта Дубая - 20 минут - До Международного аэропорта Аль-Мактума – за 35 минут. В радиусе 10 минут езды от комплекса находятся множество мест для прогулок и развлекательные центры. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!