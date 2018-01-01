  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ

Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€637,573
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает спортивными площадками и зонами отдыха, детской площадкой, бассейнами, ухоженными садами.

Окончание строительства - 2028 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Аквапарк - 15 минут
  • Бизнес-Бэй - 20-25 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Prime Residence, INTERNATIONAL CITY
Дубай, ОАЭ
от
€161,254
Жилой комплекс Новая резиденция Stonehenge рядом c Дубай Марина и достопримечательностями, Jumeirah Village Circle, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€189,185
Жилой комплекс Квартира в комплексе премиум-класса
Дубай, ОАЭ
от
€317,263
Резиденция Квартира премиум-класса с великолепным видом!
Дубай, ОАЭ
от
€171,808
Жилой комплекс Апартаменты Astoria от застройщика Segrex для получения резидентской визы с доходностью от 4,9%, в тихом районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€150,500
Вы просматриваете
Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€637,573
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Таунхаус в престижном районе
Жилой комплекс Таунхаус в престижном районе
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€715,909
Площадь 260–317 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mushrif Village, расположенный в престижном районе Mirdif, является закрытым сообществом в испанском стиле, застройщиком которого является компания Select Group. Mushrif Village предлагает к покупке 122 великолепно выполненных вилл с 3-4 спальнями и таунхаусов с 2-3 спальнями. Среди ключевых особенностей, призванных обеспечить максимальный комфорт домовладельцам, можно выделить следующие: - кладовая; - гостевая ванная комната; - крытая парковка; - панорамные окна; - встроенные шкафы; - центральный вход с садом вокруг дома; - керамогранит в гостиных и спальнях; - мраморный пол в фойе и на лестнице; - душевые кабины, полностью облицованные плиткой. Во время проживания в Mushrif Village вы сможете в полной мере окунуться в атмосферу жизни на природе благодаря множеству удобств мирового класса, среди которых: - бассейны; - детские игровые зоны; - баскетбольная площадка; - благоустроенные сады; - прогулочные дорожки; - полностью оборудованный тренажёрный зал; - клуб, исключительно для резидентов; - продуктовый супермаркет; - 24-часовая охрана. Расположение: Как часть района Mirdif, Mushrif Village находится на пересечении шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и 27-й улицы Al Musalla, обеспечивая беспрепятственное передвижение на личном транспорте по всему эмирату. Также в непосредственной близости находится автобусная станция Mushrif Eppco 1, которая отлично подходит для тех, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте. В 20 минутах ходьбы от Mushrif Village вы найдете множество социальных объектов, среди которых: - aswaaq Mall — Mirdif; - Chinese School Dubai; - Mirdif Avenue Mall; - Dr Samiha Lutfi Pharmacy — Mirdif; - ZOOM; - Nyle Skin Medical Center — Aesthetic Clinics. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Жилой комплекс Terrazzo с бассейнами и спортивными площадками, в окружении зелёных участков, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Terrazzo с бассейнами и спортивными площадками, в окружении зелёных участков, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€253,517
Агентство: TRANIO
Апартаменты с 1-3 спальнями в элитном клубном доме в гармоничном зелёном оазисе. Актуальная концепция клубного дома дополнена живописным зелёным подиумом и прекрасной инфраструктурой для отдыха от шума и суеты большого города. Доступна рассрочка с удобным планом оплаты. Удобства и оснащение в доме Подробнее: бассейн-инфинити; личные бассейны почти во всех квартирах; двор и сад на территории; тренажёрный зал; зоны для йоги и спорта на открытом воздухе. Расположение и объекты поблизости JVC — комфортный район для семей с детьми. JVC стал одним из самых популярных районов для аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в JVC выросла на 15,2% и составила 13 885 $ в год. Terrazzo соседствует с завершённой малоэтажной застройкой напротив Community Park. Свободных участков рядом с проектом нет: сообщество принимает свой окончательный облик. Рядом есть торговый центр THE CIRCLE MALL, школа JSS International School, парки, больницы, магазины.
Резиденция Квартира с системой "умный дом"!
Резиденция Квартира с системой "умный дом"!
Дубай, ОАЭ
от
€136,964
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира с системой "умный дом" в одном из самых престижных районов Дубая. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Tria – элитный жилой дом, который станет воплощением роскошной жизни, функционального дизайна и современных технологических решений. Расположенный в одном из самых престижных и футуристических районов города, сооружение позволит жителям насладиться прекрасно развитой инфраструктурой и первоклассными удобствами. Во всех резиденциях предусмотрены личные балконы и панорамные окна, откуда открываются захватывающие виды. В апартаментах будут созданы минималистичные интерьеры, дополненные изысканной отделкой.В таунхаусах и пентхаусах, помимо всех перечисленных удобств, предусмотрены личные сады на крыше. В КАЖДОЙ ЖИЛОЙ ЕДИНИЦЕ: - система бесключевого доступа; - система "умный дом" с помощью планшетов и смартфонов; - системой фильтрации воздуха; - фирменная встроенная техника. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн на уровне подиума и инфинити-бассейн с зонами отдыха на крыше; - фитнес-зал; - оздоровительный центр с сауной, парной, комнатой для медитации и помещениями для переодевания; - зона для занятий йогой; - детская площадка и бассейн; - ландшафтные сады; - корты для паддл-тенниса и сквоша; - клубный дом с переговорными комнатами, игровыми зонами и лаунжами; - открытый кинотеатр; - караоке-зал; - зоны барбекю; - библиотека и зона для чтения. Проект Tria будет расположен в развитом районе Dubai Silicon Oasis, который является одним из самых популярных мест в Дубае для аренды и покупки недвижимости. - До делового центра Дубая – районов Business Bay, DIFC и Downtown Dubai – 20–25 минут - До пляжа Jumeirah Beach и Kite Beach - 30 мин - До Международного аэропорта Дубая - 20 минут - До Международного аэропорта Аль-Мактума – за 35 минут. В радиусе 10 минут езды от комплекса находятся множество мест для прогулок и развлекательные центры. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Realting.com
Перейти