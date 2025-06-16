Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.

Остров Собха Синия – Ультра-Люксовый остров ОАЭ от Sobha Realty.
Эксклюзивные пляжные виллы и резиденции на природном острове Умм-эль-Кувейн - Смешивание первозданной природы, оздоровительного и высокого уровня жизни.
Уединенный остров, соединенный с городом
Расположен на острове Аль-Синия, всего в 50 минутах от DXB, в 30 минутах от Шарджи и в 10 минутах от острова Marjan / Wynn Casino.
Предназначен для сохранения мангровых зарослей, мест обитания диких животных, фламинго, газелей и орикса.
Всего в 10 минутах от предстоящего проекта казино Wynn на острове Марджан Собха Синия.
Основные моменты проекта:
Masterplan на 16M кв. Фута с 46% зелеными насаждениями и набережной, включая каналы, лагуны, пляжи, пристани для яхт и гольф.
Смесь вилл 4-6 BR, дуплексов / особняков, роскошных апартаментов; всего ~196 домов на острове Собха Синия.
Эксклюзивные удобства: частная пристань для яхт, яхт-клуб, 18-луночное поле для гольфа, вертолетная площадка, розничный бульвар, клубный дом, изысканные рестораны и спортивные сооружения.
Цены на квартиры и единицы:
1 спальня ~ 48 м2 от 315 000 €
2 спальни ~ 64 м2 от 405.000 €
3 спальни ~ 120 м2 от 765.000 €
Платежный план и сроки
60/40 внеплановая структура:
10% бронирование
50% при строительстве
40 % при передаче
Передача ожидается в декабре 2028 года
Природа встречает роскошь:
Экологичный дизайн: сохранение мангровых зарослей, белоснежные пляжи, зеленые насаждения с сохранением дикой природы.
Островная «соколиная» планировка с набережными, набережными и пешеходными мостами.
Семейные удобства для отдыха: гольф, катание на лодках, водные виды спорта, по крайней мере одна специализированная пристань для яхт.
Социальные центры мирового класса: розничная торговля, изысканная кухня, оздоровительный и оздоровительный клуб, мероприятия на фресках и яхтенный образ жизни.
Почему Собха Синия является премиальной инвестицией
Дефицит и эксклюзивность: Всего 196 вилл на огромном природном острове – высокий спрос.
Привлекательное расположение премиум: ~60% ниже, чем пляжные ставки Palm Jumeirah, плюс казино.
Потенциал доходности: 7-10% через краткосрочную аренду, дома для отдыха или рынки долгосрочной аренды.
Источник: Reddit Insight
«По цене это абсолютно стоит только для жизни на набережной, а близость к казино является дополнительным бонусом».
"Удивительное месторасположение... Я видел фламинго на закате. Инфраструктура начинает формироваться. "
Идеальные покупатели
Инвесторы с высоким уровнем дохода ищут ультра-роскошный отпуск или второй дом с приростом капитала и доходом от аренды.
Семьи и искатели образа жизни тянутся к природе, здоровью и частной роскоши.
Любители яхтинга и гольфа, желающие пристань для яхт, доступ к гольфу и стиль жизни на вертолетной площадке.
Международные покупатели заинтересованы в эскаписте, живущем недалеко от Дубая, но в мирной, экологически сознательной обстановке.