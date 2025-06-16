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  4. Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.

Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$370
BTC
0.0044001
ETH
0.2306294
USDT
365.7341724
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26742
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

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Остров Собха Синия – Ультра-Люксовый остров ОАЭ от Sobha Realty.

Эксклюзивные пляжные виллы и резиденции на природном острове Умм-эль-Кувейн - Смешивание первозданной природы, оздоровительного и высокого уровня жизни.

Уединенный остров, соединенный с городом

  • Расположен на острове Аль-Синия, всего в 50 минутах от DXB, в 30 минутах от Шарджи и в 10 минутах от острова Marjan / Wynn Casino.

  • Предназначен для сохранения мангровых зарослей, мест обитания диких животных, фламинго, газелей и орикса.

  • Всего в 10 минутах от предстоящего проекта казино Wynn на острове Марджан Собха Синия.

Основные моменты проекта:

  • Masterplan на 16M кв. Фута с 46% зелеными насаждениями и набережной, включая каналы, лагуны, пляжи, пристани для яхт и гольф.

  • Смесь вилл 4-6 BR, дуплексов / особняков, роскошных апартаментов; всего ~196 домов на острове Собха Синия.

  • Эксклюзивные удобства: частная пристань для яхт, яхт-клуб, 18-луночное поле для гольфа, вертолетная площадка, розничный бульвар, клубный дом, изысканные рестораны и спортивные сооружения.

Цены на квартиры и единицы:

1 спальня ~ 48 м2 от 315 000 €

2 спальни ~ 64 м2 от 405.000 €

3 спальни ~ 120 м2 от 765.000 €

Платежный план и сроки

  • 60/40 внеплановая структура:

  • 10% бронирование

  • 50% при строительстве

  • 40 % при передаче

  • Передача ожидается в декабре 2028 года

Природа встречает роскошь:

  • Экологичный дизайн: сохранение мангровых зарослей, белоснежные пляжи, зеленые насаждения с сохранением дикой природы.

  • Островная «соколиная» планировка с набережными, набережными и пешеходными мостами.

  • Семейные удобства для отдыха: гольф, катание на лодках, водные виды спорта, по крайней мере одна специализированная пристань для яхт.

  • Социальные центры мирового класса: розничная торговля, изысканная кухня, оздоровительный и оздоровительный клуб, мероприятия на фресках и яхтенный образ жизни.

Почему Собха Синия является премиальной инвестицией

  • Дефицит и эксклюзивность: Всего 196 вилл на огромном природном острове – высокий спрос.

  • Привлекательное расположение премиум: ~60% ниже, чем пляжные ставки Palm Jumeirah, плюс казино.

  • Потенциал доходности: 7-10% через краткосрочную аренду, дома для отдыха или рынки долгосрочной аренды.

Источник: Reddit Insight

«По цене это абсолютно стоит только для жизни на набережной, а близость к казино является дополнительным бонусом».
"Удивительное месторасположение... Я видел фламинго на закате. Инфраструктура начинает формироваться. "

Идеальные покупатели

  • Инвесторы с высоким уровнем дохода ищут ультра-роскошный отпуск или второй дом с приростом капитала и доходом от аренды.

  • Семьи и искатели образа жизни тянутся к природе, здоровью и частной роскоши.

  • Любители яхтинга и гольфа, желающие пристань для яхт, доступ к гольфу и стиль жизни на вертолетной площадке.

  • Международные покупатели заинтересованы в эскаписте, живущем недалеко от Дубая, но в мирной, экологически сознательной обстановке.

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ

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Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$370
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