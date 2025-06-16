Жилой комплекс Уютные квартиры с самыми красивыми видами

Casa AHS — это знаковый жилой проект, расположенный вдоль Dubai Water Canal рядом с Safa Park. Архитектурную концепцию разработало бюро Killa Design. Комплекс включает 32 резиденции и выполнен в современном вертикальном стиле с просторными террасами и панорамными патио. В проекте представлены Sky Villas, Sky Mansions и Sky Palaces, каждая из которых спроектирована с акцентом на приватность, свет и элегантность.

В проект входят резиденции с 3, 4 и 5 спальнями площадью от 5 088 до более чем 10 000 кв. футов, Sky Mansions — до 20 972 кв. футов и Sky Palaces — до 29 700 кв. футов. Все резиденции оснащены личными лифтами с выходом прямо в гостиную, потолками высотой до 12 метров и широкими планировками. Апартаменты сдаются без мебели, но с установленными умными системами, индивидуальными кладовыми и местами в закрытом паркинге. Интерьеры от HBA создают ощущение простора и открытого перехода между внутренними и наружными зонами с видами на канал и парк.

Casa AHS удобно расположен всего в нескольких минутах от DIFC, Downtown Dubai и Mall of the Emirates, предоставляя быстрый доступ как к деловым, так и к развлекательным центрам. Среди удобств — внутренние и открытые бассейны, спа, онсэн, сигарная, тренажерный зал, студии йоги и пилатеса, кинозал и частный суши-бар. Проект предлагает услуги консьержа, личного шофёра, мобильное приложение и лаунж-зоны, обеспечивая атмосферу эксклюзивного комфорта.