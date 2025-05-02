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  4. Жилой комплекс Новый комплекс Acres Estates Villas с лагунами, зонами отдыха и клубными домами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Acres Estates Villas с лагунами, зонами отдыха и клубными домами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,62 млн
14.04.2025
$3,60 млн
13.04.2025
$3,60 млн
12.04.2025
$3,61 млн
11.04.2025
$3,69 млн
10.04.2025
$3,71 млн
09.04.2025
$3,73 млн
08.04.2025
$3,73 млн
06.04.2025
$3,73 млн
05.04.2025
$3,69 млн
04.04.2025
$3,74 млн
03.04.2025
$3,78 млн
02.04.2025
$3,78 млн
01.04.2025
$3,77 млн
30.03.2025
$3,76 млн
29.03.2025
$3,78 млн
28.03.2025
$3,80 млн
27.03.2025
$3,78 млн
26.03.2025
$3,78 млн
25.03.2025
$3,77 млн
24.03.2025
$3,76 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25144
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427983
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 500 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 900 м)

О комплексе

Acres Villas — это воплощение элегантности и природной гармонии в самом сердце Дубая. Комплекс представлен двумя эксклюзивными коллекциями резиденций: Acres Normal Villas с просторными виллами на 3, 4 и 5 спален и Acres Estates Villas с роскошными особняками на 5, 6 и 7 спален. Архитектурное решение этого проекта объединяет современный стиль с природными элементами, создавая ощущение безграничного пространства и уединенности. Окруженные зелеными садами и панорамными видами, виллы предлагают своим резидентам абсолютное спокойствие, при этом сохраняя удобную близость к городской инфраструктуре.

Каждая резиденция в Acres Villas создана с учетом концепции гармонии и индивидуальности. Покупатели могут выбрать из двух уникальных архитектурных стилей: Ivory Collection, где интерьер плавно соединяется с природным окружением через панорамные окна, светлые тона и натуральные материалы, и Amber Collection, которая воплощает атмосферу приватности, уюта и эксклюзивности. Внутреннее пространство вилл продумано до мелочей: просторные гостиные, стильные кухни, элегантные мастер-спальни и уютные террасы создают безупречное пространство для жизни. Здесь каждый элемент служит одной цели — подарить резидентам комфорт, вдохновение и абсолютную гармонию с окружающим миром.

Жизнь в Acres Villas — это не просто престижный адрес, а уникальный образ жизни, сочетающий приватность, роскошь и близость к природе. Резиденты смогут наслаждаться просторными зелеными территориями, современными удобствами, бассейнами и зонами отдыха. Этот проект создан для тех, кто ищет идеальное сочетание элегантности, уюта и природной гармонии.

Удобства:

  • Лагуны и природные водоемы
  • Просторные террасы и лаунж-зоны
  • Спортивные площадки и открытый тренажерный зал
  • Закрытые клубхаусы и павильоны
  • Прогулочные аллеи и зеленые парки

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 65/35

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Сообщество расположено в центральном районе Dubailand и имеет отличное транспортное сообщение, включая прямые выезды на Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road. Комплекс The Acres находится в известном развитом районе всего в 10 минутах от оживленного Global Village и менее чем в 5 минутах от знаменитого дубайского клуба поло и верховой езды, спорткомплекса Hamdan.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Acres Estates Villas с лагунами, зонами отдыха и клубными домами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,62 млн
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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Языки общения
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