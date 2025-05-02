Жилой комплекс Новый комплекс Acres Estates Villas с лагунами, зонами отдыха и клубными домами, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Acres Villas — это воплощение элегантности и природной гармонии в самом сердце Дубая. Комплекс представлен двумя эксклюзивными коллекциями резиденций: Acres Normal Villas с просторными виллами на 3, 4 и 5 спален и Acres Estates Villas с роскошными особняками на 5, 6 и 7 спален. Архитектурное решение этого проекта объединяет современный стиль с природными элементами, создавая ощущение безграничного пространства и уединенности. Окруженные зелеными садами и панорамными видами, виллы предлагают своим резидентам абсолютное спокойствие, при этом сохраняя удобную близость к городской инфраструктуре.

Каждая резиденция в Acres Villas создана с учетом концепции гармонии и индивидуальности. Покупатели могут выбрать из двух уникальных архитектурных стилей: Ivory Collection, где интерьер плавно соединяется с природным окружением через панорамные окна, светлые тона и натуральные материалы, и Amber Collection, которая воплощает атмосферу приватности, уюта и эксклюзивности. Внутреннее пространство вилл продумано до мелочей: просторные гостиные, стильные кухни, элегантные мастер-спальни и уютные террасы создают безупречное пространство для жизни. Здесь каждый элемент служит одной цели — подарить резидентам комфорт, вдохновение и абсолютную гармонию с окружающим миром.

Жизнь в Acres Villas — это не просто престижный адрес, а уникальный образ жизни, сочетающий приватность, роскошь и близость к природе. Резиденты смогут наслаждаться просторными зелеными территориями, современными удобствами, бассейнами и зонами отдыха. Этот проект создан для тех, кто ищет идеальное сочетание элегантности, уюта и природной гармонии.

Удобства:

Лагуны и природные водоемы

Просторные террасы и лаунж-зоны

Спортивные площадки и открытый тренажерный зал

Закрытые клубхаусы и павильоны

Прогулочные аллеи и зеленые парки

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 65/35

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Сообщество расположено в центральном районе Dubailand и имеет отличное транспортное сообщение, включая прямые выезды на Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Emirates Road. Комплекс The Acres находится в известном развитом районе всего в 10 минутах от оживленного Global Village и менее чем в 5 минутах от знаменитого дубайского клуба поло и верховой езды, спорткомплекса Hamdan.