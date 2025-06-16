Жилой комплекс Новая резиденция Sierra с садами и зонами для отдыха и развлечений, Motor City, Дубай, ОАЭ

Sierra — проект, который представляет собой настоящий оазис гармонии, уюта и роскоши, где каждая деталь продумана до мелочей, чтобы ваш дом стал воплощением мечты и источником вдохновения.

К приобретению доступны уютные студии, апартаменты с 1-2 спальнями и комнатой для горничной, а также дуплексы с 4 спальнями и частным бассейном. Резиденции в комплексе идут с частичной меблировкой, однако в каждой квартире имеется полностью оборудованная кухня с бытовой техникой марки “Teka”, включающей холодильник, морозильник, газовую плиту, духовку, микроволновую печь, вытяжку, посудомоечную машину и стиральную машину. В ванных комнатах также установлена вся необходимая сантехника, что обеспечивает комфортное проживание. Стены окрашены в белый цвет, а высота потолков составляет 3,3 метра. Каждая квартира выполнена с использованием высококлассных отделочных материалов и обладает изысканным дизайном, который подчеркнет ваш статус и создаст атмосферу комфорта и уюта.

На территории комплекса также расположены удобства. Представьте себе уютные сады и зеленые уголки для прогулок, где можно сбежать от городской суеты и насладиться тишиной и спокойствием. Предусмотрены современные оборудованные фитнес-пространства, вдохновляющие на занятия спортом и поддержание отличной формы, а также зоны для семейных развлечений, где найдут занятие и взрослые, и дети. Вся инфраструктура создана для того, чтобы заботиться о вашем здоровье, душе и теле, позволяя вам жить полноценно и с удовольствием.

Удобства:

Зоны для отдыха и развлечений

Зеленые сады

Прогулочные тропы

Современный фитнес-центр

Просторные семейные зоны для отдыха и развлечений

Частные бассейны в дуплексах

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты (оборудованная кухня и ванная комната)

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых перспективных и престижных жилых проектов в самом сердце динамичного района Мотор-Сити, Дубай.