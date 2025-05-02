Жилой комплекс Новый комплекс обслуживаемых апартаментов Sky Suites с бассейнами, спа и рестораном, JVC, Дубай, ОАЭ

Предлагаются меблированные гостиничные апартаменты с полным обслуживанием.
Все квартиры имеют собственные бассейны и кинотеатры на открытом воздухе.
Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше с бассейнами, зонами отдыха и зонами барбекю.
Резиденция располагает рестораном и бизнес-залом, кинотеатром, бассейном, спа-зоной, парной и джакузи, детской площадкой, полем для мини-гольфа, тренажерным залом, библиотекой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.Особенности квартир