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Жилой комплекс Новый комплекс обслуживаемых апартаментов Sky Suites с бассейнами, спа и рестораном, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$404,647
;
20
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Описание Описание
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ID: 16227
ID новостройки на Realting
In CRM: 2363857
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются меблированные гостиничные апартаменты с полным обслуживанием.

Все квартиры имеют собственные бассейны и кинотеатры на открытом воздухе.

Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше с бассейнами, зонами отдыха и зонами барбекю.

Резиденция располагает рестораном и бизнес-залом, кинотеатром, бассейном, спа-зоной, парной и джакузи, детской площадкой, полем для мини-гольфа, тренажерным залом, библиотекой, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Особенности квартир
  • Ванные комнаты с отделкой, выполненной на заказ из итальянского мрамора
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший торговый центр - 3 минуты
  • Торговый центр Dubai Mall - 7 минут
  • Mall of the Emirates - 17 минут
  • Школа - 7 минут
  • Клиника - 5 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
  • Арджан - 10 минут
  • Дубай Марина - 12 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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