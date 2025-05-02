Жилой комплекс Новый проект DoubleTree by Hilton с бассейном и зонами отдыха рядом со станцией метро и DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Дубай, ОАЭ

DoubleTree by Hilton Residences — это брендированный жилой проект от девелопера WestF5, расположенный в стратегически важном районе Jumeirah Garden City (Al Satwa), в шаговой доступности от Sheikh Zayed Road и всего в нескольких минутах езды от Downtown Dubai, DIFC, пляжей Джумейры, City Walk и Dubai Mall. Это район с активным ритмом жизни, отличной транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой.

Проект предлагает просторные апартаменты с 1 и 2 спальнями, в которых сочетаются функциональная планировка, элегантный дизайн, высокие потолки и качественная отделка. В стоимость включена полностью оборудованная кухонная зона, а на территории комплекса доступны: бассейн, лаунж-зона, фитнес-центр со stretch-студией, детские площадки и зоны для отдыха. Всё это дополняется фирменным сервисом Hilton и тёплым печеньем при заселении — визитной карточкой бренда DoubleTree.

Здесь вы получаете не просто апартаменты — вы становитесь частью всемирно признанной философии гостеприимства, где о вашем комфорте заботятся с первого шага.

Удобства:

Лаунж для резидентов

Бассейн

Детский бассейн и игровые зоны

Зона для йоги и стретчинга

Функциональный зал

Открытая лаунж-зона

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Рассрочка 10/40/50

Особенности квартир

Кухонная зона включена

Расположение и объекты поблизости

Благодаря расположению рядом с Шейх-Зайед-Роад и между побережьем и деловым центром города, район предлагает легкий доступ к самым популярным точкам Дубая. Дубайский международный финансовый центр, Даунтаун и пляж - все располагается всего в нескольких минутах.