  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый проект DoubleTree by Hilton с бассейном и зонами отдыха рядом со станцией метро и DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект DoubleTree by Hilton с бассейном и зонами отдыха рядом со станцией метро и DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$910,999
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25990
ID новостройки на Realting
In CRM: 2454341
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 1000 м)

О комплексе

DoubleTree by Hilton Residences — это брендированный жилой проект от девелопера WestF5, расположенный в стратегически важном районе Jumeirah Garden City (Al Satwa), в шаговой доступности от Sheikh Zayed Road и всего в нескольких минутах езды от Downtown Dubai, DIFC, пляжей Джумейры, City Walk и Dubai Mall. Это район с активным ритмом жизни, отличной транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой.

Проект предлагает просторные апартаменты с 1 и 2 спальнями, в которых сочетаются функциональная планировка, элегантный дизайн, высокие потолки и качественная отделка. В стоимость включена полностью оборудованная кухонная зона, а на территории комплекса доступны: бассейн, лаунж-зона, фитнес-центр со stretch-студией, детские площадки и зоны для отдыха. Всё это дополняется фирменным сервисом Hilton и тёплым печеньем при заселении — визитной карточкой бренда DoubleTree.

Здесь вы получаете не просто апартаменты — вы становитесь частью всемирно признанной философии гостеприимства, где о вашем комфорте заботятся с первого шага.

Удобства:

  • Лаунж для резидентов
  • Бассейн
  • Детский бассейн и игровые зоны
  • Зона для йоги и стретчинга
  • Функциональный зал
  • Открытая лаунж-зона

Окончание строительства - июнь 2027 года.

Рассрочка 10/40/50

Особенности квартир

Кухонная зона включена

Расположение и объекты поблизости

Благодаря расположению рядом с Шейх-Зайед-Роад и между побережьем и деловым центром города, район предлагает легкий доступ к самым популярным точкам Дубая. Дубайский международный финансовый центр, Даунтаун и пляж - все располагается всего в нескольких минутах.

  • Cit Walk - 7 минут
  • Дубайский международный финансовый центр (DIFC) - 8 минут
  • Станция метро - 8 минут
  • Музей будущего - 10 минут
  • Пляж - 10 минут
  • Dubai Mall - 10 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Serene Gardens II
Дубай, ОАЭ
от
$178,082
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$298,946
Жилой комплекс Safa Two
Дубай, ОАЭ
от
$677,808
Жилой комплекс Binghatti AURORA
Дубай, ОАЭ
от
$192,758
Жилой комплекс Новая резиденция Dawn с бассейном и детскими площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$544,949
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект DoubleTree by Hilton с бассейном и зонами отдыха рядом со станцией метро и DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$910,999
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Aryan
Жилой комплекс Aryan
Дубай, ОАЭ
от
$174,960
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
Прекрасные апартаменты в жилом комплексе Aryan в оживленном районе Джебель-Али! Рядом метро! Множество удобств для комфортной жизни! Отличное расположение! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, тренажерный зал, кинотеатр, детская игровая зона…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Cove Edition Imtiaz
Многоквартирный жилой дом Cove Edition Imtiaz
Дубай, ОАЭ
от
$191,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
От студий до 2-комнатных апартаментов. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ: Технологии умного дома Панорамный бассейн с захватывающими видами Фитнес-центр Детская игровая площадка Барбекю и ландшафтные сады Круглосуточные услуги консьержа ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: 7x7 метров БАССЕЙН: 15x8 метров КЛУБНЫЙ…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bugatti by Bighatti
Многоквартирный жилой дом Bugatti by Bighatti
Дубай, ОАЭ
от
$5,11 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 43
Мы рады представить этот великолепный ультра-роскошный жилой комплекс под названием Bugatti by Binghatti, созданный удостоенным наград застройщиком Binghatti, в эксклюзивном районе Бизнес-Бэй. В каждой резиденции будет частный бассейн на террасе и окна от пола до потолка с потрясающим вид…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации