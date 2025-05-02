Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Вторая фаза проекта Lagoon Views.

В проекте роскошные апартаменты c 1-2 спальнями в окружении зелени и кристальных лагун. На большой территории есть множество удобств для жильцов: бары, ресторан, водные развлечения. Расположен в живописном месте, прямо напротив района Damac Hills.

В проекте есть инфраструктура в стиле курорта Монте Карло - с оперным залом, игровыми залами, лаунж-зонами, винтажными машинами, местами для вечеринок, пляжным клубом; и в стиле испанской Марбельи - с оливковыми садами, магазинами, полем для гольфа и живописными зелёными холмами.

Редкий и уникальный проект в Dubailand - малоэтажные комплексы с видом на лагуну.

Основные преимущества малоэтажного здания - ниже плата за обслуживание, ниже расходы на содержание. Доступ - меньшее время ожидания лифта и более быстрый доступ к парковке и местам выхода из района в час пик, а также быстрый доступ к местам выхода в чрезвычайных ситуациях.

Квартиры в малоэтажных домах, как правило, приносят более высокую прибыль по сравнению с многоэтажными проектами.

Застройщик создаёт новую точку притяжения туризма, развлекательный кластер, который призван стимулировать арендный потенциал недвижимости в сообществе.

Искусственная лагуна с роскошными пляжами прямо у дома. Пляжный клуб и гастробары, F&B-сервис, кинотеатр, сады и бассейны, парк вулканических камней.

Развитие района по примеру DAMAC Hills — собственные торговые центры, школы, парки, поля для гольфа, медицинские центры и развлекательная инфраструктура.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

DAMAC Lagoons — живописный район в средиземноморском стиле рядом с Damac Hills. Восемь оживлённых кластеров в окружении пышной зелени и водоёмов.

Удобное расположение позволяет жильцам за считанные минуты добраться до основных городских автомагистралей, таких как Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road.

За 10-20 минут езды можно добраться до международных школ, клиник, ТЦ FirstAvenue Mall и таких спортивных объектов как DubaiPolo &Equestrian Club, Dubai International Stadium и DubaiAutodrome.