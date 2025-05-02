Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Вторая фаза проекта Lagoon Views.
В проекте роскошные апартаменты c 1-2 спальнями в окружении зелени и кристальных лагун. На большой территории есть множество удобств для жильцов: бары, ресторан, водные развлечения. Расположен в живописном месте, прямо напротив района Damac Hills.
В проекте есть инфраструктура в стиле курорта Монте Карло - с оперным залом, игровыми залами, лаунж-зонами, винтажными машинами, местами для вечеринок, пляжным клубом; и в стиле испанской Марбельи - с оливковыми садами, магазинами, полем для гольфа и живописными зелёными холмами.Преимущества
DAMAC Lagoons — живописный район в средиземноморском стиле рядом с Damac Hills. Восемь оживлённых кластеров в окружении пышной зелени и водоёмов.
Удобное расположение позволяет жильцам за считанные минуты добраться до основных городских автомагистралей, таких как Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road.
За 10-20 минут езды можно добраться до международных школ, клиник, ТЦ FirstAvenue Mall и таких спортивных объектов как DubaiPolo &Equestrian Club, Dubai International Stadium и DubaiAutodrome.