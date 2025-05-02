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  3. Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$581,204
18.05.2025
$581,204
17.05.2025
$579,061
16.05.2025
$579,447
14.05.2025
$584,111
13.05.2025
$577,883
11.05.2025
$576,637
10.05.2025
$578,563
09.05.2025
$573,864
08.05.2025
$571,776
07.05.2025
$573,752
14.04.2025
$571,179
13.04.2025
$571,514
12.04.2025
$573,642
11.04.2025
$586,609
10.04.2025
$589,000
09.04.2025
$591,955
08.04.2025
$591,587
06.04.2025
$591,938
05.04.2025
$586,545
04.04.2025
$594,380
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16504
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364995
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Вторая фаза проекта Lagoon Views.

В проекте роскошные апартаменты c 1-2 спальнями в окружении зелени и кристальных лагун. На большой территории есть множество удобств для жильцов: бары, ресторан, водные развлечения. Расположен в живописном месте, прямо напротив района Damac Hills.

В проекте есть инфраструктура в стиле курорта Монте Карло - с оперным залом, игровыми залами, лаунж-зонами, винтажными машинами, местами для вечеринок, пляжным клубом; и в стиле испанской Марбельи - с оливковыми садами, магазинами, полем для гольфа и живописными зелёными холмами.

Преимущества
  • Редкий и уникальный проект в Dubailand - малоэтажные комплексы с видом на лагуну.
  • Основные преимущества малоэтажного здания - ниже плата за обслуживание, ниже расходы на содержание. Доступ - меньшее время ожидания лифта и более быстрый доступ к парковке и местам выхода из района в час пик, а также быстрый доступ к местам выхода в чрезвычайных ситуациях.
  • Квартиры в малоэтажных домах, как правило, приносят более высокую прибыль по сравнению с многоэтажными проектами.
  • Застройщик создаёт новую точку притяжения туризма, развлекательный кластер, который призван стимулировать арендный потенциал недвижимости в сообществе.
  • Искусственная лагуна с роскошными пляжами прямо у дома. Пляжный клуб и гастробары, F&B-сервис, кинотеатр, сады и бассейны, парк вулканических камней.
  • Развитие района по примеру DAMAC Hills — собственные торговые центры, школы, парки, поля для гольфа, медицинские центры и развлекательная инфраструктура.
Расположение и объекты поблизости

DAMAC Lagoons — живописный район в средиземноморском стиле рядом с Damac Hills. Восемь оживлённых кластеров в окружении пышной зелени и водоёмов.

Удобное расположение позволяет жильцам за считанные минуты добраться до основных городских автомагистралей, таких как Mohammed Bin Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road.

За 10-20 минут езды можно добраться до международных школ, клиник, ТЦ FirstAvenue Mall и таких спортивных объектов как DubaiPolo &Equestrian Club, Dubai International Stadium и DubaiAutodrome.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$581,204
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