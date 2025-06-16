Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $

🖼 Супер уникальная возможность для инвестора
Старт от 111,400$
Высокий потенциал роста капитала + стабильный доход от аренды с первого дня!
Идеально под долгосрочную или посуточную аренду, с возможностью сразу получать 8% годовых еще на этапе строительства.
SAMANA HILLS 3
Курортный проект с приватными бассейнами в каждом юните
Dubai Industrial City (рядом с Dubai South / Expo City)
Предыдущие 2 фазы были распроданы за несколько часов
Модный, современный продукт с максимальным вау-эффектом и минимальным входом
В КОМПЛЕКСЕ БОЛЕЕ 40 УДОБСТВ:
– Приватные бассейны в каждом юните
– Infinity-бассейн, джакузи, BBQ-зоны
– Indoor & outdoor gym
– Кинотеатр под открытым небом
– Детский бассейн, площадка
– Лаунж-зоны, sunken seating, балконы
– Панорамные окна, дизайнерские интерьеры
СТАРТ ЦЕН (при 100% оплате + ROI 8%/год × 3 года)
Студия от 409,200 AED (~111,400 USD)
~422 кв.ф. (~39 м²)
С приватным бассейном
Цена учитывает доход наперед за 3 года аренды под 8%/год > Anastasia & Invest Dubai: Другие варианты:
— 465,000 AED (~126,500 USD) при 100% оплате без ROI
— 620,000 AED при рассрочке на 8 лет. По 1% в месяц
1 Bedroom от 574,200 AED (~156,200 USD)
~585 кв.ф. (~54 м²)
С приватным бассейном
Другие варианты:
— 652,500 AED при 100% оплате без ROI
— 870,000 AED при рассрочке
2 Bedroom также в наличии под запрос
3 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ:
Рассрочка до 8 лет
— От 10–20% на старте
— Затем лишь 1%/месяц, напрямую девелоперу
— Без банка, без ипотеки, без проверок
100% оплата → скидка до −25%
100% оплата со скидкой до 10%+ ROI 8%/год × 3 года
Юнит "как будто уже в аренде", и доход сразу учитывается в цене
Все предыдущие очереди были распроданы еще до старта продаж