  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $

Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $

Дубай, ОАЭ
от
$112,000
;
20
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28017
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

🖼  Супер уникальная возможность для инвестора 

Старт от 111,400$ 

 Высокий потенциал роста капитала + стабильный доход от аренды с первого дня!
 Идеально под долгосрочную или посуточную аренду, с возможностью сразу получать 8% годовых еще на этапе строительства.

 SAMANA HILLS 3

Курортный проект с приватными бассейнами в каждом юните
 Dubai Industrial City (рядом с Dubai South / Expo City)

 Предыдущие 2 фазы были распроданы за несколько часов
 Модный, современный продукт с максимальным вау-эффектом и минимальным входом

 В КОМПЛЕКСЕ БОЛЕЕ 40 УДОБСТВ:

– Приватные бассейны в каждом юните
– Infinity-бассейн, джакузи, BBQ-зоны
– Indoor & outdoor gym
– Кинотеатр под открытым небом
– Детский бассейн, площадка
– Лаунж-зоны, sunken seating, балконы
– Панорамные окна, дизайнерские интерьеры

 СТАРТ ЦЕН (при 100% оплате + ROI 8%/год × 3 года)

 Студия от 409,200 AED (~111,400 USD)

 ~422 кв.ф. (~39 м²)
 С приватным бассейном
 Цена учитывает доход наперед за 3 года аренды под 8%/год > Anastasia & Invest Dubai:  Другие варианты:
— 465,000 AED (~126,500 USD) при 100% оплате без ROI
— 620,000 AED при рассрочке на 8 лет. По 1% в месяц

 1 Bedroom от 574,200 AED (~156,200 USD)

 ~585 кв.ф. (~54 м²)
 С приватным бассейном

 Другие варианты:
— 652,500 AED при 100% оплате без ROI
— 870,000 AED при рассрочке

 2 Bedroom также в наличии под запрос

 3 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ:

 Рассрочка до 8 лет
— От 10–20% на старте
— Затем лишь 1%/месяц, напрямую девелоперу
— Без банка, без ипотеки, без проверок

 100% оплата → скидка до −25%
 100% оплата со скидкой до 10%+ ROI 8%/год × 3 года
Юнит "как будто уже в аренде", и доход сразу учитывается в цене 

 Все предыдущие очереди были распроданы еще до старта продаж

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 809.0
Цена за м², USD 287
Цена квартиры, USD 231,999

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Dorchester Collection- Vela by OMNIYAT
Дубай, ОАЭ
от
$12,00 млн
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,04 млн
Жилой комплекс Azizi Ruby
Дубай, ОАЭ
от
$186,223
Жилой комплекс LANA on the Park
Дубай, ОАЭ
от
$226,819
Жилой комплекс Новая резиденция Eywa на берегу канала с бассейнами, зонами отдыха и водопадами, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,11 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $
Дубай, ОАЭ
от
$112,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Показать все Жилой комплекс Mangrove Residences
Жилой комплекс Mangrove Residences
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Апартаменты в прогрессивном жилом комплексе Mangrove Residences! Апартаменты для жизни и инвестиций(ROI - 9,1% в $)! Выгодное расположение! Срок сдачи - 4 кв. 2025 г. Удобства: тренажерный зал, беговые дорожки, оздоровительный центр, несколько видов бассейнов, в том числе и специальный…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos
Дубай, ОАЭ
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 46–186 м²
4 объекта недвижимости 4
Samana Mykonos — это 198 жилых квартир, расположенных в Dubai Studio City. В здании есть 143 студии с бассейнами, 35 квартир с одной спальней с частными бассейнами, 16 квартир с двумя спальнями с частные бассейны и 4 трехкомнатных апартамента с частными бассейнами.  ✨ Схемы оплаты: 0% ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
79.0
293,000
Квартира 2 комнаты
120.8
410,000
Квартира 3 комнаты
185.8
630,000
Студия
46.5
195,000
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс Luma Park Views
Жилой комплекс Luma Park Views
Жилой комплекс Luma Park Views
Жилой комплекс Luma Park Views
Жилой комплекс Luma Park Views
Показать все Жилой комплекс Luma Park Views
Жилой комплекс Luma Park Views
Дубай, ОАЭ
от
$289,384
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Площадь 78 м²
1 объект недвижимости 1
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
289,384
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации