Жилой комплекс Апартаменты от 112 тыс $

🖼 Супер уникальная возможность для инвестора



Старт от 111,400$



Высокий потенциал роста капитала + стабильный доход от аренды с первого дня!

Идеально под долгосрочную или посуточную аренду, с возможностью сразу получать 8% годовых еще на этапе строительства.



SAMANA HILLS 3



Курортный проект с приватными бассейнами в каждом юните

Dubai Industrial City (рядом с Dubai South / Expo City)



Предыдущие 2 фазы были распроданы за несколько часов

Модный, современный продукт с максимальным вау-эффектом и минимальным входом



В КОМПЛЕКСЕ БОЛЕЕ 40 УДОБСТВ:



– Приватные бассейны в каждом юните

– Infinity-бассейн, джакузи, BBQ-зоны

– Indoor & outdoor gym

– Кинотеатр под открытым небом

– Детский бассейн, площадка

– Лаунж-зоны, sunken seating, балконы

– Панорамные окна, дизайнерские интерьеры



СТАРТ ЦЕН (при 100% оплате + ROI 8%/год × 3 года)



Студия от 409,200 AED (~111,400 USD)



~422 кв.ф. (~39 м²)

С приватным бассейном

Цена учитывает доход наперед за 3 года аренды под 8%/год > Anastasia & Invest Dubai: Другие варианты:

— 465,000 AED (~126,500 USD) при 100% оплате без ROI

— 620,000 AED при рассрочке на 8 лет. По 1% в месяц



1 Bedroom от 574,200 AED (~156,200 USD)



~585 кв.ф. (~54 м²)

С приватным бассейном



Другие варианты:

— 652,500 AED при 100% оплате без ROI

— 870,000 AED при рассрочке



2 Bedroom также в наличии под запрос



3 ВАРИАНТА ОПЛАТЫ:



Рассрочка до 8 лет

— От 10–20% на старте

— Затем лишь 1%/месяц, напрямую девелоперу

— Без банка, без ипотеки, без проверок



100% оплата → скидка до −25%

100% оплата со скидкой до 10%+ ROI 8%/год × 3 года

Юнит "как будто уже в аренде", и доход сразу учитывается в цене



Все предыдущие очереди были распроданы еще до старта продаж



