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Жилой комплекс Новый комплекс Beach Villas с прямым выходом на пляж и водными спортивными объектами, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$4,94 млн
18.05.2025
$4,94 млн
17.05.2025
$4,93 млн
16.05.2025
$4,93 млн
14.05.2025
$4,97 млн
13.05.2025
$4,92 млн
11.05.2025
$4,90 млн
10.05.2025
$4,92 млн
09.05.2025
$4,88 млн
08.05.2025
$4,86 млн
07.05.2025
$4,88 млн
14.04.2025
$4,86 млн
13.04.2025
$4,86 млн
12.04.2025
$4,88 млн
11.04.2025
$4,99 млн
10.04.2025
$5,01 млн
09.04.2025
$5,03 млн
08.04.2025
$5,03 млн
06.04.2025
$5,03 млн
05.04.2025
$4,99 млн
04.04.2025
$5,06 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22507
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409968
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Beach Collection Villas — это комплекс элегантных и тщательно продуманных трехэтажных вилл, расположенных на частном участке с доступом к пляжу на архипелаге Palm Jebel Ali. Здесь, среди потрясающих природных пейзажей, в интерьерах использованы естественные оттенки терракотового, кораллового, синего, коричневого, бежевого и серого цветов, что создает атмосферу уюта и гармонии с окружающей природой. Панорамные окна открывают завораживающий вид на Персидский залив, и каждая вилла имеет террасу, зоны для отдыха, собственный бассейн, гараж и комнаты для прислуги. К приобретению предлагаются виллы с 5-6 спальнями.

Виллы предоставляют своим владельцам не только просторную планировку, но и частные пляжи с прямым доступом к морю, где можно насладиться тишиной и спокойствием, слушая шум волн. В комплексе представлены десять различных типов вилл, каждая из которых имеет свою неповторимую атмосферу и свои особенности.

На территории комплекса расположены эксклюзивные частные сады и парки, где жители могут наслаждаться прогулками среди зелени, ухоженных клумб и деревьев. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, идеально подходящие как для утренних пробежек, так и для вечерних велосипедных прогулок. Эти удобные и безопасные трассы обеспечат комфортный и активный отдых на свежем воздухе. Для любителей водных видов спорта проект включает водные спортивные объекты.

Каждая вилла — это не просто дом, это идеальное место для жизни, где природа и комфорт сливаются воедино. Этот жилой комплекс — настоящий символ роскоши, где каждое пространство продумано до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уют своим владельцам.

Удобства:

  • Прямой доступ к пляжу
  • Частный бассейн
  • Эксклюзивные частные сады и парки
  • Беговые и велосипедные дорожки
  • Водные спортивные объекты
  • Зоны для отдыха

Рассрочка (80/20)

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Особенности квартир

С кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Подобно Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali представляет собой искусственно созданный архипелаг. Palm Jebel Ali, как и Palm Jumeirah, имеет высокий потенциал стать одним из самых популярных и востребованных мест в Дубае. С ростом инфраструктуры и увеличением числа туристов, цены на недвижимость в этом районе будут продолжать расти. Расположение жилого проекта на архипелаге Palm Jebel Ali — это сочетание роскоши, уединения и удобства. Он предлагает прямой доступ к пляжу, что позволяет наслаждаться частным побережьем Персидского залива прямо у дома. Архипелаг находится в нескольких минутах от популярных районов, таких как Dubai Marina, обеспечивает легкий доступ к деловым и развлекательным центрам города. Благодаря хорошей транспортной доступности, жители могут быстро добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и других ключевых объектов.

  • Dubai Parks and Resorts - 24 минуты
  • Expo City Dubai - 24 минуты
  • IBN Battuta Mall - 26 минут
  • Dubai Marina - 30 минут
  • Port Jebel Ali - 32 минуты
  • Palm Jumeirah - 33 минуты
  • Al Maktoum Airport - 33 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс Beach Villas с прямым выходом на пляж и водными спортивными объектами, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$4,94 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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