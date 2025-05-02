Жилой комплекс Новый комплекс Beach Villas с прямым выходом на пляж и водными спортивными объектами, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ

The Beach Collection Villas — это комплекс элегантных и тщательно продуманных трехэтажных вилл, расположенных на частном участке с доступом к пляжу на архипелаге Palm Jebel Ali. Здесь, среди потрясающих природных пейзажей, в интерьерах использованы естественные оттенки терракотового, кораллового, синего, коричневого, бежевого и серого цветов, что создает атмосферу уюта и гармонии с окружающей природой. Панорамные окна открывают завораживающий вид на Персидский залив, и каждая вилла имеет террасу, зоны для отдыха, собственный бассейн, гараж и комнаты для прислуги. К приобретению предлагаются виллы с 5-6 спальнями.

Виллы предоставляют своим владельцам не только просторную планировку, но и частные пляжи с прямым доступом к морю, где можно насладиться тишиной и спокойствием, слушая шум волн. В комплексе представлены десять различных типов вилл, каждая из которых имеет свою неповторимую атмосферу и свои особенности.

На территории комплекса расположены эксклюзивные частные сады и парки, где жители могут наслаждаться прогулками среди зелени, ухоженных клумб и деревьев. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, идеально подходящие как для утренних пробежек, так и для вечерних велосипедных прогулок. Эти удобные и безопасные трассы обеспечат комфортный и активный отдых на свежем воздухе. Для любителей водных видов спорта проект включает водные спортивные объекты.

Каждая вилла — это не просто дом, это идеальное место для жизни, где природа и комфорт сливаются воедино. Этот жилой комплекс — настоящий символ роскоши, где каждое пространство продумано до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уют своим владельцам.

Удобства:

Прямой доступ к пляжу

Частный бассейн

Эксклюзивные частные сады и парки

Беговые и велосипедные дорожки

Водные спортивные объекты

Зоны для отдыха

Рассрочка (80/20)

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Особенности квартир

С кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Подобно Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali представляет собой искусственно созданный архипелаг. Palm Jebel Ali, как и Palm Jumeirah, имеет высокий потенциал стать одним из самых популярных и востребованных мест в Дубае. С ростом инфраструктуры и увеличением числа туристов, цены на недвижимость в этом районе будут продолжать расти. Расположение жилого проекта на архипелаге Palm Jebel Ali — это сочетание роскоши, уединения и удобства. Он предлагает прямой доступ к пляжу, что позволяет наслаждаться частным побережьем Персидского залива прямо у дома. Архипелаг находится в нескольких минутах от популярных районов, таких как Dubai Marina, обеспечивает легкий доступ к деловым и развлекательным центрам города. Благодаря хорошей транспортной доступности, жители могут быстро добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и других ключевых объектов.