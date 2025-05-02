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Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$202,133
18.05.2025
$202,133
17.05.2025
$201,386
16.05.2025
$201,522
14.05.2025
$198,868
13.05.2025
$196,747
11.05.2025
$196,323
10.05.2025
$196,979
09.05.2025
$195,379
08.05.2025
$194,669
07.05.2025
$195,340
14.04.2025
$194,462
13.04.2025
$194,576
12.04.2025
$195,303
11.04.2025
$199,716
10.04.2025
$200,530
09.04.2025
$201,539
08.04.2025
$201,413
06.04.2025
$201,531
05.04.2025
$199,694
04.04.2025
$202,364
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9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22477
ID новостройки на Realting
In CRM: 2408807
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Community Sports Arena - уникальный жилой проект в Dubai Sports City. Этот впечатляющий 21-этажный комплекс предлагает к приобретению уютные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая резиденция спроектирована с учетом максимального комфорта и стиля. Приобретая апартаменты с 1-2 спальнями, в стоимость которых входит еще и офисное помещение, вы получаете возможность получить лицензию на ведение торговли, что открывает новые горизонты для вашего бизнеса.

Полу-меблированные апартаменты предоставляют уникальную возможность создать пространство, которое полностью отражает ваш стиль и индивидуальность. Это идеальное решение для тех, кто хочет сочетать комфорт с возможностью самовыражения. Такой подход позволяет не только адаптировать интерьер под свой вкус, но и поддерживать современный стиль, который легко вписывается в общую концепцию жилого комплекса. Кухни в апартаментах оснащены высококачественной техникой TEKA, что обеспечивает не только функциональность, но и эстетическое удовольствие во время приготовления блюд. Интегрированная система "умный дом" — это воплощение современного подхода к комфорту и безопасности.

Вы сможете наслаждаться впечатляющими удобствами на крыше, где расположены бассейн и уютные зоны отдыха с живописными видами, что идеально подходит для создания атмосферы умиротворения после насыщенного дня. Полностью оборудованный тренажерный зал позволит вам поддерживать свою физическую форму без необходимости покидать пределы комплекса. Проект также предлагает уникальные возможности для инвесторов, включая программу Golden Visa при покупке недвижимости на сумму от 2 000 000 AED.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Зона отдыха

2 опции рассрочки.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме

Полу-меблированные апартаменты

бытовая техника Teka

система “умный дом”

Расположение и объекты поблизости

Dubai Sports City — это уникальный район, который сочетает в себе динамичную спортивную атмосферу и современный образ жизни. Здесь вы найдете множество спортивных объектов, включая стадионы, тренировочные базы и спортивные школы, что делает этот район идеальным местом для любителей активного отдыха и спорта. Район предлагает развитую инфраструктуру с множеством ресторанов, кафе и магазинов, что создает комфортные условия для жизни. Прекрасные парки и зеленые зоны приглашают на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, обеспечивая идеальное пространство для семейного отдыха.

  • Dubai Autodrome - 10 минут
  • Al Maktoum International Airport - 20 минут
  • Dubai Marina - 20 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 20 минут
  • Jumeirah Beach - 25 минут
  • Dubai International Airport - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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