Квартира в новостройке The Fift Object1

Здание имеет 36 этажей и прекрасную концепцию: семейный отдых, не выходя из дома. В проекте представлены 1- и 2-комнатные квартиры. Здесь все сделано так, чтобы не скучали ни дети, ни взрослые:

бассейны, креативная детская площадка (одна из лучших у JVC), зона барбекю, игровая комната и, конечно же, , потрясающий вид на пейзаж.

Джумейра Виллидж Серкл (JVC) — один из самых подходящих для семейного отдыха районов. Поселок расположен в самом сердце нового Дубая, среди ландшафтных ландшафтов и садов. Он может похвастаться целым рядом удобств, идеальное место для арендаторов и покупателей.

Тем, кто живет в JVC, нравится спокойная атмосфера этого района, окруженного пышной зеленью, садами и каналами, которые вызывают столь необходимое чувство спокойствия в оживленной обстановке.

Jumeirah Village Circle привлекает множество семей, молодых пар и одиноких людей.

JVC также чрезвычайно популярен среди инвесторов в недвижимость благодаря выгодным ценам и высокой доходности от аренды в этом районе.

Естественно, мы хотели бы отметить, что наша Компания НЕ требует от вас уплаты каких-либо комиссий и предоставит вам всю необходимую поддержку, если вы решите выразить инвестиционный интерес (EOI).

Зачем инвестировать в Дубай?

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