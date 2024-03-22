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Квартира в новостройке The Fift Object1

Дубай, ОАЭ
от
$237,498
;
14 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 17701
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.06.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    36

О комплексе

Здание имеет 36 этажей и прекрасную концепцию: семейный отдых, не выходя из дома. В проекте представлены 1- и 2-комнатные квартиры. Здесь все сделано так, чтобы не скучали ни дети, ни взрослые:
бассейны, креативная детская площадка (одна из лучших у JVC), зона барбекю, игровая комната и, конечно же, , потрясающий вид на пейзаж.
Джумейра Виллидж Серкл (JVC) — один из самых подходящих для семейного отдыха районов. Поселок расположен в самом сердце нового Дубая, среди ландшафтных ландшафтов и садов. Он может похвастаться целым рядом удобств, идеальное место для арендаторов и покупателей.
Тем, кто живет в JVC, нравится спокойная атмосфера этого района, окруженного пышной зеленью, садами и каналами, которые вызывают столь необходимое чувство спокойствия в оживленной обстановке.
Jumeirah Village Circle привлекает множество семей, молодых пар и одиноких людей.
JVC также чрезвычайно популярен среди инвесторов в недвижимость благодаря выгодным ценам и высокой доходности от аренды в этом районе.

Естественно, мы хотели бы отметить, что наша Компания НЕ требует от вас уплаты каких-либо комиссий и предоставит вам всю необходимую поддержку, если вы решите выразить инвестиционный интерес (EOI).

Зачем инвестировать в Дубай?

- Вид на жительство
- Образование мирового уровня
- Легкость ведения бизнеса
- Устойчивый экономический рост
- Стабильность экономика и валюта
- 0% налог на жилую недвижимость
- Легко доступные варианты финансирования
- Высокая доходность по сравнению с крупными городами мира

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом The Fift Object1

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Новости застройщика

22.03.2024
Эксперт об инвестициях в недвижимость Дубая: Золотая виза на 10 лет, налоги и ROI
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Квартира в новостройке The Fift Object1
Дубай, ОАЭ
от
$237,498
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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