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Жилой комплекс One Canal

Дубай, ОАЭ
от
$6,13 млн
;
31
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26294
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Перевод
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Резиденции Casa Canal переопределяют роскошную жизнь, предлагая пентхаусы, виллы и особняки (4 250 кв. футов до 27 000 кв. футов) с изысканным водным каналом и видом на Сафа-парк. Каждая резиденция может похвастаться частными лифтами, открывающимися в роскошные помещения с высотой потолка от 4,5 до 9 метров. Жители наслаждаются эксклюзивным членством на поле для гольфа мирового класса, приложением для консьержа 24/7 от Lujo и персонализированными удобствами, адаптированными к вашим потребностям. С персональной парковкой, зарядными станциями для электромобилей, хранением велосипедов и защищенными отдельными складскими помещениями Casa Canal ожидает доставку в 1 квартале 2026 года, обещая беспрецедентный роскошный опыт проживания.

Casa Canal, рожденный в сверкающих водах Дубайского водного канала, является новой престижной достопримечательностью Дубая. Потрясающая коллекция бутик-резиденций, состоящая из 3 спальных пентхаусов, 4-5 спальных Sky Villas, 6 спальных Sky Mansions и трех Sky Palace в современном дизайнерском здании. Переосмысление роскоши, удобств, мастерства и образа жизни вне сравнения.

ПРОЕКТЫ

  • Casa Canal Residences включает в себя пентхаусы, Sky Villas, Sky Mansions, 2 Sky Palazzos и 3 Sky Palaces.
  • Размеры от 4601 кв. Фт до 30000 кв. Фт.
  • Все резиденции с потрясающим видом на водный канал и парк Сафа
  • Лифты, которые открываются прямо в вашей гостиной
  • Мощные помещения с высотой потолка от 4,5 до 9 метров
  • Эксклюзивное членство на поле для гольфа мирового класса
  • 24/7 Выделенное приложение для консьержа по всему миру от Lujo
  • Личные парковочные места в полностью закрытом гараже
  • Зарядные станции для электромобилей и хранение велосипедов
  • Защищенное индивидуальное жилое пространство для хранения
  • Ожидаемая поставка Q1, 2026

Канал состоит из одного торгового центра, четырех отелей, 450 ресторанов, роскошного жилья, пешеходных дорожек и велосипедных дорожек. Он начинается от Business Bay до Персидского залива через Сафа-парк и Джумейру.

Сафа-парк - это листовое святилище в центре города. Идеальное место для проведения дня, особенно по выходным, Сафа-парк пользуется популярностью у жителей уже несколько лет.

Широкие макеты, панорамные патио и частные лифты для всех Sky-villas & Penthouses. Жителей встречают захватывающие дух виды с минуты, когда двери лифта открываются в их резиденции. Спальни и жилые зоны расположены вдоль береговой линии, обеспечивая широкий, беспрепятственный вид. Окна от пола до потолка обеспечивают естественный свет в каждой открытой зоне, а дополнительные большие патио тщательно включены в большие комнаты и спальни. Привлекая внимание к воде, раздвижные двери предлагают открытое соединение с основными жилыми комнатами и плавное движение между внутренним и внешним миром. Ширина окон внутри жилища контрастирует с теплом натуральных материалов. На каждую отделку и поверхность влияет дизайн лодки, придавая воздух изысканности.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 428.0
Цена за м², USD 14,313
Цена квартиры, USD 6,13 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 514.0 – 627.0
Цена за м², USD 15,198 – 18,539
Цена квартиры, USD 9,53 млн
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 767.0
Цена за м², USD 17,748
Цена квартиры, USD 13,61 млн
Квартиры 6 комнат
Площадь, м² 1 151.0
Цена за м², USD 17,741
Цена квартиры, USD 20,42 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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