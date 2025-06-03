Жилой комплекс One Canal

Резиденции Casa Canal переопределяют роскошную жизнь, предлагая пентхаусы, виллы и особняки (4 250 кв. футов до 27 000 кв. футов) с изысканным водным каналом и видом на Сафа-парк. Каждая резиденция может похвастаться частными лифтами, открывающимися в роскошные помещения с высотой потолка от 4,5 до 9 метров. Жители наслаждаются эксклюзивным членством на поле для гольфа мирового класса, приложением для консьержа 24/7 от Lujo и персонализированными удобствами, адаптированными к вашим потребностям. С персональной парковкой, зарядными станциями для электромобилей, хранением велосипедов и защищенными отдельными складскими помещениями Casa Canal ожидает доставку в 1 квартале 2026 года, обещая беспрецедентный роскошный опыт проживания.
Casa Canal, рожденный в сверкающих водах Дубайского водного канала, является новой престижной достопримечательностью Дубая. Потрясающая коллекция бутик-резиденций, состоящая из 3 спальных пентхаусов, 4-5 спальных Sky Villas, 6 спальных Sky Mansions и трех Sky Palace в современном дизайнерском здании. Переосмысление роскоши, удобств, мастерства и образа жизни вне сравнения.
ПРОЕКТЫ
Канал состоит из одного торгового центра, четырех отелей, 450 ресторанов, роскошного жилья, пешеходных дорожек и велосипедных дорожек. Он начинается от Business Bay до Персидского залива через Сафа-парк и Джумейру.
Сафа-парк - это листовое святилище в центре города. Идеальное место для проведения дня, особенно по выходным, Сафа-парк пользуется популярностью у жителей уже несколько лет.
Широкие макеты, панорамные патио и частные лифты для всех Sky-villas & Penthouses. Жителей встречают захватывающие дух виды с минуты, когда двери лифта открываются в их резиденции. Спальни и жилые зоны расположены вдоль береговой линии, обеспечивая широкий, беспрепятственный вид. Окна от пола до потолка обеспечивают естественный свет в каждой открытой зоне, а дополнительные большие патио тщательно включены в большие комнаты и спальни. Привлекая внимание к воде, раздвижные двери предлагают открытое соединение с основными жилыми комнатами и плавное движение между внутренним и внешним миром. Ширина окон внутри жилища контрастирует с теплом натуральных материалов. На каждую отделку и поверхность влияет дизайн лодки, придавая воздух изысканности.