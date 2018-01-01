Дубай, ОАЭ

Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в элитном проекте Arbor View на территории района Dubailand. В резиденции будет балкон, уборная, прачечная и помещение под кладовую. Во всех вариантах предусмотрена отдельная рабочая зона. Резиденты нового роскошного комплекса Arbor View смогут наслаждаться удобствами высокого уровня, среди которых: спа и сауна, тренажерный зал, несколько детских игровых площадок, велотрек, беговая дорожка, несколько вариантов душевых, игровые площадки и др. Расположение: 5–15 минут - Сад Бабочек, Miracle Garden, First Avenue, Mall of Emirates 20–30 минут - Palm Jumeirah, Dubai Marina, Международный аэропорт Дубая (DXB) Вы можете стать владельцем резиденции по выгодному плану оплаты 70/30! Для инвесторов покупка студий и апартаментов в проекте — шанс оформить резидентство для себя и своей семьи. После передачи недвижимости в проекте вы сможете оформить визу инвестора на 10 лет или на 2 года, в зависимости от суммы инвестиций Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!