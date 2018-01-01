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Maya 5

Дубай, ОАЭ
от
€243,263
;
9
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О комплексе

Апартаменты в уютном жилом комплексе Maya 5! Высокая доходность - 7.4% в $! Кухни меблированы и полностью оборудованы техникой! В популярном районе Jumeirah Village Circle! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!

Удобства: лобби, полностью оборудованный тренажерный зал, бассейн для взрослых и детей, игровая площадка, площадка для барбекю, частная крытая парковка, круглосуточная охрана.

Расположение:
Торговый центр Dubai Mall — 23 минуты
Остров Пальма Джумейра — 15 минут
Бурдж-эль-Араб — 20 минут
The Walk JBR — 15 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Международный аэропорт Аль-Мактум — 25 минут

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
30 % - на стадии строительства
60% - по завершении

Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Maya 5
Дубай, ОАЭ
от
€243,263
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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от
€870,000
Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы. В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной цветовой палитрой. Апартаменты с различными планировками: гостиная, кухня и столовая открытого плана, 1-3 спальни, 1-2 ванные комнаты, прихожая, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Dubai Creek Harbour — это новый район Дубая, основное место проведения всемирной выставки Экспо-2020. Жилой комплекс расположен недалеко от центральной площади района, парка и пристани для яхт Creek. Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая - в 10–15 минутах езды.
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Arbor View
Жилой комплекс Arbor View
Дубай, ОАЭ
от
€375,155
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 87 м²
1 объект 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в элитном проекте Arbor View на территории района Dubailand. В резиденции будет балкон, уборная, прачечная и помещение под кладовую. Во всех вариантах предусмотрена отдельная рабочая зона. Резиденты нового роскошного комплекса Arbor View смогут наслаждаться удобствами высокого уровня, среди которых: спа и сауна, тренажерный зал, несколько детских игровых площадок, велотрек, беговая дорожка, несколько вариантов душевых, игровые площадки и др. Расположение: 5–15 минут - Сад Бабочек, Miracle Garden, First Avenue, Mall of Emirates 20–30 минут - Palm Jumeirah, Dubai Marina, Международный аэропорт Дубая (DXB) Вы можете стать владельцем резиденции по выгодному плану оплаты 70/30! Для инвесторов покупка студий и апартаментов в проекте — шанс оформить резидентство для себя и своей семьи. После передачи недвижимости в проекте вы сможете оформить визу инвестора на 10 лет или на 2 года, в зависимости от суммы инвестиций Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 2BR | Amber | Dubai
Многоквартирный жилой дом 2BR | Amber | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€262,000
Год сдачи 2024
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 2 bedroom apartment, located in JVC, known as Amber Binghatti by Binghatti Developers Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,176 Sqft Powder room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Kid’s play area Leisure & Park area Fitness centre Jogging, Running & Cycling track Shopping & Supermarket area Spa & Sauna room Green Surrounding Sports court Health care centre School & Institute Garden Location Nearby; Dubai International Airport – 10 mins Dubai Marina – 10 mins DIFC – 15 mins Dubai Media City – 15 mins Palm Jumeirah – 15 mins Dubai Internet City – 15 mins Circle Mall – 05 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Realting.com
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