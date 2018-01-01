Апартаменты в уютном жилом комплексе Maya 5! Высокая доходность - 7.4% в $! Кухни меблированы и полностью оборудованы техникой! В популярном районе Jumeirah Village Circle! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!
Удобства: лобби, полностью оборудованный тренажерный зал, бассейн для взрослых и детей, игровая площадка, площадка для барбекю, частная крытая парковка, круглосуточная охрана.
Расположение:
Торговый центр Dubai Mall — 23 минуты
Остров Пальма Джумейра — 15 минут
Бурдж-эль-Араб — 20 минут
The Walk JBR — 15 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Международный аэропорт Аль-Мактум — 25 минут
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
30 % - на стадии строительства
60% - по завершении
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