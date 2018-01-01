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Binghatti House

Дубай, ОАЭ
от
€141,207
;
8
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О комплексе

Binghatti House | Элегантный дизайн ILuxury Living
Джумейра Виллидж Серкл, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Описание

Начальная цена:  550,000 AED

План оплаты:
– 70% во время строительства
– 30% Передача

Дата завершения - сентябрь 2024 года.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
27
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Binghatti House
Дубай, ОАЭ
от
€141,207
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Marina Star - это многоэтажная жилая башня на набережной Dubai Marina. Комплекс предлагает широкий спектр жилых помещений, включая студии, пентхаусы, виллы, апартаменты с одной и двумя спальнями. Marina Star был тщательно спланирован так, чтобы каждая квартира была обеспечена захватывающими видами на океан, пристань и парк. В каждом из апартаментов представлены бескомпромиссные стандарты и идеальное использование пространства, а также возможность подключения и развлечений, высокоскоростной доступ в Интернет и спутниковое телевидение. Кроме того, поблизости находятся самые чистые пляжи Дубая, предлагая множество ресторанов и баров мирового класса, а также возможности для занятий водными видами спорта. Инфраструктура: - Консьерж и охрана; - Школа; - Бассейны; - Джакузи; - Модные магазины; - Медицинские услуги; - Кафе и рестораны; - Большая парковка. Расположение: От Резиденции Condor Marina Star легко добраться до всех бизнес районов Дубая, прекрасных пляжей и роскошных мест для шопинга и ресторанов, включая торговый центр Dubai Marina Mall с его 130 магазинами и ресторанами на свежем воздухе, прямо на набережной. До всего этого можно добраться пешком, на автомобиле или на общественном транспорте, который находится прямо у порога комплекса. Расположение башни Condor на берегу воды делает жизнь в Дубае удобной. Резиденция с близлежащим пляжем, причалом для яхт, модными ресторанами, торговыми центрами и поп-ап маркетами - все это в районе с дружелюбной атмосферой, сочетающейся с харизмой поистине международного города. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
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