Binghatti House

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Marina Star - это многоэтажная жилая башня на набережной Dubai Marina. Комплекс предлагает широкий спектр жилых помещений, включая студии, пентхаусы, виллы, апартаменты с одной и двумя спальнями.
Marina Star был тщательно спланирован так, чтобы каждая квартира была обеспечена захватывающими видами на океан, пристань и парк. В каждом из апартаментов представлены бескомпромиссные стандарты и идеальное использование пространства, а также возможность подключения и развлечений, высокоскоростной доступ в Интернет и спутниковое телевидение.
Кроме того, поблизости находятся самые чистые пляжи Дубая, предлагая множество ресторанов и баров мирового класса, а также возможности для занятий водными видами спорта.
Инфраструктура:
- Консьерж и охрана;
- Школа;
- Бассейны;
- Джакузи;
- Модные магазины;
- Медицинские услуги;
- Кафе и рестораны;
- Большая парковка.
Расположение:
От Резиденции Condor Marina Star легко добраться до всех бизнес районов Дубая, прекрасных пляжей и роскошных мест для шопинга и ресторанов, включая торговый центр Dubai Marina Mall с его 130 магазинами и ресторанами на свежем воздухе, прямо на набережной. До всего этого можно добраться пешком, на автомобиле или на общественном транспорте, который находится прямо у порога комплекса.
Расположение башни Condor на берегу воды делает жизнь в Дубае удобной. Резиденция с близлежащим пляжем, причалом для яхт, модными ресторанами, торговыми центрами и поп-ап маркетами - все это в районе с дружелюбной атмосферой, сочетающейся с харизмой поистине международного города.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
технические характеристики
Тип - Квартира
Размер - 979 кв. Футов
Количество спален - 2
Количество ванных комнат - 1
18 минут от центра города
14 минут от аэропорта
без мебели
вакантный
особенности
Балкон
24 часа безопасности
Полное семейное здание
Очень хорошее расположение
Отличная среда
Супермаркеты и ресторан поблизости
О районе
Dubai International City - это тематическая коллекция резиденций, предприятий и туристических достопримечательностей. Располагаясь на площади 800 га ( 8 миллионов квадратных метров ), расположение города вдохновлено традиционными коврами Ближнего Востока.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, оздоровительным клубом, парковкой, круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Даунтаун Дубай - 10 минут
Бурдж Халифа - 10 минут
Пальма Джумейра - 20 минут
Джумейра Бич - 25 минут