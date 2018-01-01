Palm Jebel Ali Coral Villas

ОГРАНИЧЕННАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
84 изысканные виллы, органично интегрированные в комплекс
пышные пейзажи существующего престижного поля для гольфа.
Ощутите воплощение современного дизайна,
функциональность и эксклюзивность
Damac Lagoons представляет Миконос!
Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова.
Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC.
Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса.
DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты.
В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить удивительную виллу с 5 спальнями, расположенную в Farm Gardens, The Valley, Дубай.
Farm Gardens от Emaar - это жилой комплекс, который предназначен для сообщества и предлагает изысканность следующего уровня с сельскохозяйственной деятельностью и безмятежный образ жизни, который вы не можете найти где-либо еще.
Удобства;
5 спальня
6 баня
без мебели
Балкон / Терраса
Мусорная зона
Область магазина
Горничная комната
Гостевая комната
Прачечная
Порошковая комната
Палуба бассейна
оформление
Семейный номер
Столовая и розничная торговля
Зеленое окружение
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Супермаркет и Торговая зона
Бассейн
Район барбекю
Сады и парк
Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
Спортивный корт
Фитнес-центр
Йога и Медитация
Услуги района;
Гранд Газон
Зоопарк и животноводческая ферма
гидропоника
Меджлис пустыни и костер
Платформы Stargazing
Пятна пикника
События лужайка
Ксерискапский ботанический сад
Пэдер корт волейбол
Гаф Форест
Расположение рядом;
Дубай Руби Семерки – 05 минут
Dubai Outlet Mall – 10 минут
Центр города Дубай – 20 минут
Бурдж Халифа – 25 минут
Дубай Молл – 25 минут
Международный аэропорт Дубая – 30 минут
Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284