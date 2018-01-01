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  3. Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай

Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
€16,60 млн
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14
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на Пальму Джумейра, Бурдж Аль Араб, море и город.

Cavalli Tower - это единственная резиденция бренда Cavalli. Здесь вы найдете искусственный пляж и бассейны, ухоженные террасы, бар и оздоровительный центр, кафе и рестораны, тренажерный зал и теннисные корты, детскую площадку.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.

  • Частный пляж - 850 метров
  • Бурдж Халифа - 18,7 км
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Бизнес Бэй - 20 минут
  • Аэропорт Дубая - 40 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
€16,60 млн
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