Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на Пальму Джумейра, Бурдж Аль Араб, море и город.

Cavalli Tower - это единственная резиденция бренда Cavalli. Здесь вы найдете искусственный пляж и бассейны, ухоженные террасы, бар и оздоровительный центр, кафе и рестораны, тренажерный зал и теннисные корты, детскую площадку.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на западном побережье, рядом с центром города и торговыми центрами.