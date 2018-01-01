  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ

Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€272,243
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marriot Executive | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,25 млн
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Quayside | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€842,000
Жилой комплекс Adhara Star
Дубай, ОАЭ
от
€286,410
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и таунхаусов Jouri Hills 2 с полем для гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,23 млн
Жилой комплекс Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€846,486
Вы просматриваете
Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€272,243
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Pearl House
Жилой комплекс Pearl House
Дубай, ОАЭ
от
€220,880
Площадь 66 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Pearl House — премиальный комплекс от Imtiaz Developments в Jumeirah Village Circle. В здании будут 15-этажей, включая цокольный уровень и 4-этажный подиум. В продаже — 176 студий и апартаментов с одной спальней с мебелью, изготовленной на заказ. Площадь недвижимости — от 38 кв. м до 73 кв. м. Во всех резиденциях будет балкон с видом на окрестности. В апартаментах с одной спальней — встроенный офис. Такой вариант идеально подойдет фрилансерам. Инфраструктура: В Pearl House будут удобства мирового класса, среди которых: - клубная комната с бильярдным столом; - станция зарядки электромобилей; - тренажерный зал; - внутренний двор; - бассейн на крыше; - дополнительная парковка для посетителей; - детская игровая площадка. Расположение: Pearl House расположен рядом с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, поэтому резиденты смогут легко передвигаться по эмирату. Доехать до Motor City и Dubai Studio City можно за 15 минут, а до Dubai International Airport — за полчаса. Рядом находятся несколько автобусных остановок, включая Sobha Daffodil Apartments 1, JVC, Al Wazzan Tower 1 и др. За 25 минут можно дойти до множества объектов инфраструктуры, среди которых: - JVC — Halfa Park, Circle Community Park; - Tudomart Supermarket; - LIFE Pharmacy — JVC LIFE; - JVC Masjid — Masjid Fatma Al Sayed Mohammad Yousuf Sharaf; - Right Health Karama Medical Center, Aster Clinic JVC; - Circle Mall; - рестораны Define Turkish, Trattoria by Cinque | Italian Restaurant in JVC, Farm City Dubai и др. Комплекс примыкает к отелю с частными элитными апартаментами FIVE Jumeirah Village Hotel. Здесь есть бутик-спа, тренажерный зал, большой бассейн, рестораны и другие премиальные удобства. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
от
€449,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в D3, известную как Design Quarter от Meraas. Основные Высоты; Современная инфраструктура с достопримечательностями отдыха Близость к заповеднику Рас Аль Хор и торговый центр Дубая Ведущий дизайнерский центр для международных и местных брендов Привлекательные варианты плана оплаты доступны в кратчайшие сроки Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 807 кв. фойе полезность Прогулка в шкафчике Балкон и Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал 24/7 безопасности Фитнес-центр Игровая зона Зеленая облачность Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Зона катания на коньках Йога и Медитация Чемпионат по гольфу Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Шоппинг и супермаркет Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences
Жилой комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences
Дубай, ОАЭ
от
€2,11 млн
Площадь 306–310 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES ОТ BINGHATTI DEVELOPERS И БРЕНДА JACOB & COBurj Binghatti Jacob & Co Residences – новый ультрароскошный проект премиальной недвижимости, который, вне всяких сомнений, станет архитектурным и дизайнерским шедевром Дубая. После завершения строительства этот уникальный комплекс, включающий более 100 этажей, получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower высотой в 472,4 м. В комплексе Burj Binghatti Jacob & Co Residences, расположенном в престижном деловом районе Business Bay, представлена коллекция эксклюзивных резиденций для истинных ценителей роскоши. В их числе безукоризненные апартаменты с 2 спальнями The Sapphire Suite Collection, резиденции с 3 спальнями The Emerald Suite Collection, а также 5 пентхаусов в трех дизайнерских решениях – Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Заявлено, что пентхаус Billionaire должен стать одним из наиболее престижных жилых объектов в мире. Жители Burj Binghatti Jacob & Co Residences смогут пользоваться широким спектром удобств класса ультралюкс – от огромной гостиной с частной зоной для проведения мероприятий до бассейна с панорамным видом на горизонт современного Дубая, роскошного спа-центра и тренажерного зала. Также в распоряжении резидентов будет эксклюзивный консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, повара или телохранителя. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Эксклюзивный проект Burj Binghatti Jacob & Co Residences будет построен в развитом престижном районе Дубая Business Bay, в непосредственной близости от шоссе Ras Al Khor Road. Элегантное здание будет окружено роскошными отелями, современными жилыми сообществами и бизнес-центрами мирового класса. Районы Downtown Dubai, Dubai Design District и Международный аэропорт Dubai International Airport находятся в 15–20 минутах езды от небоскреба. Удачное расположение башни в центральной части Дубая открывает для жителей сообщества доступ к разнообразным развлечениям и достопримечательностям. Семейные люди, желающие отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, могут посетить заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чтобы насладиться живописными ландшафтами мангровых рощ и понаблюдать за десятками видов птиц, включая знаменитых розовых фламинго, в их естественной среде обитания. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Realting.com
Перейти