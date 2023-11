Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €2,11 млн

306–310 м² 2

Сдача в: 2026

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES ОТ BINGHATTI DEVELOPERS И БРЕНДА JACOB & COBurj Binghatti Jacob & Co Residences – новый ультрароскошный проект премиальной недвижимости, который, вне всяких сомнений, станет архитектурным и дизайнерским шедевром Дубая. После завершения строительства этот уникальный комплекс, включающий более 100 этажей, получит титул самого высокого жилого здания в мире, побив рекорд New York`s Central Park Tower высотой в 472,4 м. В комплексе Burj Binghatti Jacob & Co Residences, расположенном в престижном деловом районе Business Bay, представлена коллекция эксклюзивных резиденций для истинных ценителей роскоши. В их числе безукоризненные апартаменты с 2 спальнями The Sapphire Suite Collection, резиденции с 3 спальнями The Emerald Suite Collection, а также 5 пентхаусов в трех дизайнерских решениях – Billionaire, Fleurs De Jardin и Astronomia. Заявлено, что пентхаус Billionaire должен стать одним из наиболее престижных жилых объектов в мире. Жители Burj Binghatti Jacob & Co Residences смогут пользоваться широким спектром удобств класса ультралюкс – от огромной гостиной с частной зоной для проведения мероприятий до бассейна с панорамным видом на горизонт современного Дубая, роскошного спа-центра и тренажерного зала. Также в распоряжении резидентов будет эксклюзивный консьерж-сервис с возможностью заказа услуг личного водителя, повара или телохранителя. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Эксклюзивный проект Burj Binghatti Jacob & Co Residences будет построен в развитом престижном районе Дубая Business Bay, в непосредственной близости от шоссе Ras Al Khor Road. Элегантное здание будет окружено роскошными отелями, современными жилыми сообществами и бизнес-центрами мирового класса. Районы Downtown Dubai, Dubai Design District и Международный аэропорт Dubai International Airport находятся в 15–20 минутах езды от небоскреба. Удачное расположение башни в центральной части Дубая открывает для жителей сообщества доступ к разнообразным развлечениям и достопримечательностям. Семейные люди, желающие отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, могут посетить заповедник дикой природы Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чтобы насладиться живописными ландшафтами мангровых рощ и понаблюдать за десятками видов птиц, включая знаменитых розовых фламинго, в их естественной среде обитания. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!