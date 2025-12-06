  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Mina Al arab
  4. Новые дома

Новые дома, коттеджи и виллы в Mina Al arab, ОАЭ

квартиры
13
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Вилла Marbella
Показать все Вилла Marbella
Вилла Marbella
Mina Al arab, ОАЭ
от
$1,46 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Изысканная вилла Marbella на берегу Аравийского моря! Отличный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 6% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ! Комплекс сдан! Инфраструктура: частный пляж, площадки для гольфа, спа-центр, современный тренажерный зал, ч…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Показать все Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Вилла Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, ОАЭ
от
$4,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Коллекция NB от RAK Properties - Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Частные дома на набережной с вневременной архитектурой.4 Спальни виллы | Передача: Q4 2026Обзор проекта:NB Collection by RAK Properties - это эксклюзивный жилой анклав ультра-роскошных вилл и особняков на набережной,…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти