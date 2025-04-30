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Квартиры и апартаменты с террасой в Дубае, ОАЭ

Business Bay
192
Deira
7
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371 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция Rove Home с бассейнами и коворкингом, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ Предлагаю…
$864,997
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дуб…
$5,96 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 19
Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ Предлагаютс…
$235,167
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RCST RCST
Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 39
Комфортабельные апартаменты в новом комплексе с бассейном и тренажерным залом Crest Grande о…
$648,568
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 12/40
VOLGA by Tiger — Комфорт и Элегантность в JVT   VOLGA by Tiger — это современный жилой…
$486,805
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 55
Новая высотная резиденция Bayviews by Address с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Palm …
$874,625
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 341 м²
Количество этажей 43
Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ Пре…
$7,19 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 37
Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и т…
$797,973
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
$152,714
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 14
Резиденция Equiti Arcade с бассейном рядом со станциями метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ…
$455,308
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 57
Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, О…
$1,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс Beach House с гостиничным сервисом и собственным пляжем на острове Pa…
$1,89 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 30
Новая элитная резиденция у воды Vela с пляжем и причалом в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ …
$8,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ Резиденция сочетает в…
$574,520
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 7/43
Роскошная 2-комнатная квартира в The Royal Atlantis Tower C – Ваш билет в жизнь мечты Пог…
$6,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс Pearl рядом с магазинами, гольф-клубом и станцией метро, Jebel Ali Village, Д…
$477,001
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 30
Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Busines…
$850,516
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 19
Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ П…
$1,08 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 27
Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центр…
$173,816
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 43
Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ Ре…
$968,141
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция Petalz с бассейном и спортивными площадками, International City, Дубай, ОАЭ…
$807,588
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Количество этажей 13
Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ Предлагаются экскл…
$5,93 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция Senses с зонами отдыха рядом с достопримечательностями, Meydan, Дубай, ОАЭ …
$1,00 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 12/29
Cloud Towers — Современные апартаменты в центре Jumeirah Village Triangle (JVT) Cloud Tow…
$378,743
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RCST Real Estate
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 599 м²
Количество этажей 9
Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прям…
$9,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 15
Современная резиденция Greenside с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, О…
$431,898
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 21
Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills…
$812,774
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция Ritz Carlton Residences от Mag Lifestyle с садами и причалом недалеко от …
$1,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 35
Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ…
$660,580
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 876 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ…
$6,84 млн
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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