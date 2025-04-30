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Квартиры и апартаменты с садом в Дубае, ОАЭ

Business Bay
192
Deira
7
Квартира Удалить
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290 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 20
Новая резиденция Rove Home с бассейнами и коворкингом, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ Предлагаю…
$864,997
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 19
Новая резиденция премиум класса Crest рядом с парками, в районе JVC, Дубай, ОАЭ Предлагаютс…
$235,167
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 12/40
VOLGA by Tiger — Комфорт и Элегантность в JVT   VOLGA by Tiger — это современный жилой…
$486,805
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RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 55
Новая высотная резиденция Bayviews by Address с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Palm …
$874,625
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 37
Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и т…
$797,973
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
$152,714
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 57
Современная резиденция Seapoint с пляжем и выходом на набережную, Emaar Beachfront, Дубай, О…
$1,16 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс Beach House с гостиничным сервисом и собственным пляжем на острове Pa…
$1,89 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс Riviera I с видом на набережную в районе MBR City, ОАЭ Резиденция сочетает в…
$574,520
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 7/43
Роскошная 2-комнатная квартира в The Royal Atlantis Tower C – Ваш билет в жизнь мечты Пог…
$6,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 19
Большая резиденция Keturah Reserve с бассейнами, садами и бизнес-центром, MBR, Дубай, ОАЭ П…
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 43
Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ Ре…
$968,141
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/13
Cotier House by Imtiaz – Роскошная жизнь у воды на Dubai Islands Cotier House by Imtiaz –…
$622,736
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Количество этажей 13
Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ Предлагаются экскл…
$5,93 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция Senses с зонами отдыха рядом с достопримечательностями, Meydan, Дубай, ОАЭ …
$1,00 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 12/29
Cloud Towers — Современные апартаменты в центре Jumeirah Village Triangle (JVT) Cloud Tow…
$378,743
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 599 м²
Количество этажей 9
Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прям…
$9,62 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 21
Новые апартаменты в элитном жилом комплексе Park Field с широким спектром услуг, Dubai Hills…
$812,774
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция Ritz Carlton Residences от Mag Lifestyle с садами и причалом недалеко от …
$1,28 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 35
Современная резиденция Corner с бассейнами и спа-зоной рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ…
$660,580
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 876 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс вилл Luna (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ…
$6,84 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс с просторными апартаментами, с местами для работы и отдыха, в экологичном рай…
$368,121
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 222 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция Golf Residence с бассейнами и зеленой зоной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ Резид…
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 13
Элитная современная резиденция Volare с бассейнами, садами и конференц-залами рядом с Пальмо…
$249,636
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 16
Большая резиденция Elvira с бассейнами и зелеными зонами рядом с центром города, Dubai Hills…
$520,100
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 41
Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай…
$742,022
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Квартира 3 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 10
Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и …
$627,083
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 10
Резиденция Riviera III с зелеными зонами и спортивными площадками недалеко от центра города,…
$309,349
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Квартира 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 671 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция Citywalk с бассейном и садом рядом с Бурдж Халифа, Al Wasl, Дубай, ОАЭ Рез…
$8,65 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 16
Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ Предлаг…
$150,062
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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