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Многоуровневые квартиры в Дубае, ОАЭ

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Многоуровневые квартиры Удалить
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16 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 391 м²
Ультрароскошный дуплекс на первом этаже с огромной террасой, частным бассейном и доступом к …
$6,15 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Этаж 1
Огромный элитный дуплекс с частным бассейном и террасой, доступ к премиальным удобствам в пр…
$4,41 млн
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Агентство
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 308 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,17 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 311 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,19 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 282 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,98 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 293 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,98 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 289 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,03 млн
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 283 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,82 млн
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Садаф 2 Категория: Дуплекс Район: JBR Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Вид: вид на приста…
$1,77 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$3,17 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$1,95 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$3,16 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 286 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,01 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 346 м²
Этаж 4/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,43 млн
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Многоуровневые квартиры 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Этаж 2/65
Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Пр…
$2,02 млн
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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