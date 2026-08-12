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Кондо в Дубае, ОАЭ

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8 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
BINGHATTI ETHEREA - JVC District 11Безопасная инвестиция в недвижимость в Дубае с государств…
$482,024
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ISB Global Immobilien
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Кондо 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ КЕФЕРАПрямые продажи от имени застройщика - все консультации по всему Дуба…
$1,28 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Кондо 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
BINGHATTI ETHEREA - JVC District 11Безопасная инвестиция в недвижимость в Дубае с государств…
$476,985
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Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
DD CO DEDD CO DE
Кондо 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
$301,370
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Кондо 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 13/60
Этот роскошный жилой комплекс расположен в центре Дубая и предоставляет жильцам удобный дост…
$371,500
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Кондо 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
$384,000
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Кондо 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…
$213,000
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Кондо 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
$260,000
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

Недорогая
Элитная
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