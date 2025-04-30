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Квартиры и апартаменты около гольф-клуба в Дубае, ОАЭ

Business Bay
192
Deira
7
Квартира Удалить
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 7/43
Роскошная 2-комнатная квартира в The Royal Atlantis Tower C – Ваш билет в жизнь мечты Пог…
$6,00 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
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RCST Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$188,847
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
RCST RCST
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
ID D1208 Golf Grand — 15-этажная башня премиум-класса от Emaar Properties в районе Dubai …
$405,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 3/4
Квартира с 1 спальней в комплексе премиум-класса с видом на Мейдан!   Проект THE 100 …
$550,815
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/102
BAYZ 102 от Danube Properties — Воплощение роскоши в Business Bay BAYZ 102 — это жилой не…
$622,146
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Terra Heights от Emaar — Современная жизнь в Expo City Dubai Terra Heights от Emaar — это…
$579,196
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Агентство
RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$195,886
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
Квартира с 1 спальней в премиальном комплексе с видом на Meydan!   Проект THE 100 Л…
$543,020
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Пентхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями и видом на Burj Khalifa!   Проект THE 100 Локации:…
$3,20 млн
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Типы недвижимости в Дубае

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кондо
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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