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Квартиры и апартаменты с гаражом в Дубае, ОАЭ

Business Bay
192
Deira
7
Квартира Удалить
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147 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Orla Dorchester Collection by Omniyat — резиденции с пятизвездочным сервисом на полумесяце П…
$5,98 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Откройте для себя единственную в своем роде жилую башню, спроектированную для фитнеса и акти…
$1,29 млн
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Квартира 6 спален в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 094 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
One Zaabeel residence Luxurious Duplex Type C 3 bedrooms Maid room Home Office 3,022 s…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Это недавно запущенное жилое здание предлагает современные жилые помещения, созданные для ко…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$256,412
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
2-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ИНТЕРЬЕРАМИ ОТ PAGANI В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Проект DaVinci Tower создан…
$2,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 7/43
Роскошная 2-комнатная квартира в The Royal Atlantis Tower C – Ваш билет в жизнь мечты Пог…
$6,00 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/13
Cotier House by Imtiaz – Роскошная жизнь у воды на Dubai Islands Cotier House by Imtiaz –…
$622,736
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Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 4
$630,000
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 12/29
Cloud Towers — Современные апартаменты в центре Jumeirah Village Triangle (JVT) Cloud Tow…
$378,743
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English, Русский, Latviešu
Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Sterling by Omniyat — потрясающий жил…
$4,05 млн
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 33
Старт продаж элитных апартаментов Design Quarter в самом креативном районе Дубая! В самом…
$510,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$331,745
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Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 9
Наслаждайтесь жизнью на берегу моря Пальмы Джумейра В комплексе Ocean House расположены а…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$870,133
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: март 2027 г. РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА: 0-50 км. ТОП-3 ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ: …
$156,368
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Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 97 м²
MIDTOWN BY DEYAAR ?Dubai Production City Жилой комплекс из 4 зданий. в динамично развивающем…
$2,08 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Creek Palace — новый высотный жилой комплекс от Emaar Properties в районе Creek Harbour. Он …
$307,650
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жи…
$680,983
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 70/101
Bayz101 by Danube — Символ современной элегантности в Business Bay Bayz101 by Danube — эт…
$649,424
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$241,355
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 45
Nobles Tower by Tiger Properties — сочетание элегантности и комфорта в центре Business Bay …
$730,208
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
The Crest — это жизнь у кристально чистой лагуны, множество удобств, расположенных на берего…
$299,000
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Эксклюзивная возможность для опытных инвесторов: роскошный проект с двумя башнями в Jumeirah…
$192,822
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Хорошо расположенные апартаменты с частными бассейнами в Дубае Jumeirah Village Circle От…
$814,192
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 331 м²
3-СПАЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ THE OPUS RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ The Opus — это впечатляющая баш…
$3,79 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
The Crest — это жизнь у кристально чистой лагуны, множество удобств, расположенных на берего…
$665,938
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 372 м²
Этаж 20/27
Представляем единственную в своем роде коллекцию Dorchester от Omniyat, которая предлагает о…
Цена по запросу
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Samana Mykonos предлагает вам каскадные водные объекты, высококлассный крытый и открытый тре…
$195,000
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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