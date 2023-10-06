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Квартиры возле озера в Дубае, ОАЭ
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39 объектов найдено
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Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
2
1
127 м²
56/124
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€772,981
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
2
130 м²
14/52
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€673,914
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с видом на море
Дубай, ОАЭ
2
80 м²
37
Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством уд…
€477,307
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
2
2
73 м²
36/36
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€247,837
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с холодильником, с сигнализацией, без ремонта
Дубай, ОАЭ
4
2
517 м²
202/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€154,117
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
49 м²
5/65
Sobha One — роскошный многофункциональный мегакомплекс от Sobha Realty, который был представ…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
2
72 м²
17/52
Один из ведущих застройщиков Дубая, компания Deyaar, анонсировала запуск фирменного проекта …
€321,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
1
992 м²
52
Отель Peninsula продуман до мелочей и стратегически расположен в самом сердце Business Bay. …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
2
68 м²
38
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
€368,984
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
3
102 м²
20/37
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€380,890
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
3
245 м²
80/80
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€543,914
Рекомендовать
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
7
6
485 м²
38/40
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
2
7 м²
26/55
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€909,663
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
4
4
167 м²
50/50
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,39 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
3
144 м²
52/56
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
2
2
37 м²
11/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€224,349
Рекомендовать
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
8
7
1 200 м²
17/19
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€14,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
4
3
130 м²
4/20
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€338,915
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
3
90 м²
12/38
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€548,856
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
2
2
75 м²
11/39
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€248,344
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Дубай, ОАЭ
2
39 м²
12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
€146,800
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
6
313 м²
3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
€706,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
2
1
59 м²
26/40
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€124,900
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
2
1
100 м²
17/24
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€762,528
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с сигнализацией, с рестораном
Дубай, ОАЭ
3
2
91 м²
40/30
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€402,547
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
2
1
62 м²
2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€211,106
Рекомендовать
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
3
2
95 м²
2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€307,064
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
4
3
151 м²
2/45
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€508,574
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Дубай, ОАЭ
3
3
155 м²
2/25
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€410,218
Рекомендовать
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
4
4
185 м²
29/36
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€665,308
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