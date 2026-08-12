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Квартиры и апартаменты возле озера в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
126
Deira
46
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27 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6
Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой эле…
Цена по запросу
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Umed properties
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 19 м²
Этаж 42
Элитная большая квартира с инфинити-бассейном на крыше, большой террасой, спортзалом и спа-о…
$3,43 млн
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 27
Премиальная квартира с сауной и парными, открытыми газонами для отдыха и зонами для семейных…
$1,16 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 25
Очаровательная квартира на среднем этаже с бассейном на бесконечном краю, павильоном для йог…
$703,336
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Дубай Палм ДжумейраОписаниеПАССО Резиденции - Palm Jumeirah, ДубайПАССО Резиденции расположе…
$1,21 млн
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ISB Global Immobilien
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 22
Квартира первого класса со спа-центром, беговой дорожкой, йога-садом, спортзалом и торговой …
$1,34 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
Этаж 13
Изысканная квартира на берегу с потрясающей террасой с видом на канал, частным бассейном, сп…
$2,80 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 33
Потрясающая городская квартира с небесным бассейном, мирового класса спортзалом и уникальной…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 6
Очаровательная квартира с доступом к бесконечному бассейну, зонами здоровья и частным благоу…
$846,835
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 10 м²
Этаж 22
Возвышенная городская квартира с небесными зонами отдыха, спа-центром, подиумом, магазинами …
$883,050
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 10
Привлекательная квартира с премиальными отделками, зонами для фитнеса и спокойными зелёными …
$1,03 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 м²
Этаж 22
Потрясающая квартира с панорамным бассейном, торговой набережной, спортзалом мирового класса…
$1,27 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 22
Ультрароскошная квартира с доступом к бассейну с небом, спортзалом, оздоровительным спа и ст…
$1,46 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 252 м²
Этаж 34
Престижная квартира на берегу с частным бассейном и видом на канал, спа-центр, спортзал, сто…
$5,45 млн
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 41
Великолепная квартира на набережной с бесконечным бассейном, спортзалом мирового класса и со…
$1,18 млн
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 740 м²
Великолепная недвижимость на продажу.. Лучшие инвестиции на рынке Дубая.. NO AGENT FEEAl Was…
$321,342
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 17/100
Откройте для себя непревзойденный уровень жизни в Burj Binghatti Jacob & Co Residences, где …
$2,41 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 12
Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Ду…
$152,714
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 53/100
В самом сердце района Business Bay расположились роскошные резиденции Burj Binghatti Jacob &…
$3,85 млн
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ Проект предс…
$743,820
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 901 м²
Al Waseef Real Estate Company объявляет о крупнейших коммерческих проектах в Персидском зали…
$367,637
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 83/100
В самом сердце района Business Bay расположилась резиденция Burj Binghatti Jacob & Co, котор…
$8,54 млн
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/28
?Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) ?️Завершение: 2023 ?План оплаты: 50 % в про…
$217,000
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Пентхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 100/100
Расположенные в самом сердце района Dubai Creek Harbour, эти новые апартаменты предлагают ис…
$48,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 37
Жилой комплекс Upper House с видом на Dubai Marina, озёра и поля для гольфа, с множеством уд…
$830,872
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 742 м²
Специальное предложение !!! 100% отказ от DLD 3 года без платы за обслуживание - Полностью м…
$339,315
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 38
Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JL…
$1,76 млн
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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