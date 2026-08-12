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Квартиры с видом на море в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
126
Deira
46
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523 объекта найдено
Пентхаус 11 комнат в Дубай, ОАЭ
Premium Premium
Пентхаус 11 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 628 м²
Этаж 58/85
Башня S / Ultra-Luxury Ready Living✨ Ультра-люксовый полный этаж 5BR PenthouseШагните в дом,…
$15,09 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6
Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой эле…
Цена по запросу
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Umed properties
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 2/45
Квартиры на побережье с панорамным видом на море в Дубай Маритайм Сити Этот знаковый жилой п…
$1,04 млн
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Квартира 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Этаж 24/60
Инвестиционные апартаменты на побережье в Дубай Маритайм Сити с выплатой 35% после сдачи и 1…
$3,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 20
Роскошные квартиры на набережной с рассрочкой платежа в Дубай Крик Харбор Дубай Крик Харбор …
$875,205
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Пентхаус 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 315 м²
Этаж 41/43
Апартаменты премиум-класса от Bugatti в новом культовом здании в Дубае, Бизнес-Бэй В самом с…
$42,40 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 7/8
Очаровательная квартира с потрясающим видом на море, бассейном, спортзалом и зонами для йоги…
$692,966
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/12
241 WATERSIDE — островная приватность, минималистичная архитектура и курортный lifestyle на …
$514,374
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/38
Квартиры в рассрочку в Дубай Марина в проекте под брендом Franck Muller Дубай Марина (Dubai …
$473,396
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 10/15
Современные апартаменты в жилом комплексе Sea Legend Tower One в престижном районе Dubai Isl…
$804,564
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 3/9
Роскошные апартаменты с 1 спальней на набережной в Mina by Azizi   Ощутите комфорт и э…
$1,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 23/71
Квартиры в Дубае в элитном жилом проекте с видом на канал в Бизнес-Бэй Квартиры расположены …
$704,320
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Этаж 5/10
Квартира первого класса с ключами с большой террасой, потрясающим бесконечным бассейном и сп…
$1,41 млн
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ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
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Квартира 1 комната в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/10
Студия с террасой и видом на море на Пальме Джумейра Пальма Джумейра – одна из самых знаковы…
$600,404
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Квартира 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Квартира 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$9,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 17/60
Роскошные квартиры с видом на Пальму Джумейра в Дубай Интернет Сити Дубай Интернет Сити (Dub…
$949,101
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 2/52
Эксклюзивные апартаменты с дизайном от Cavalli в Дубай Харбор Район Дубай Харбор (Dubai Harb…
$2,41 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/11
Samana Ocean Crest — апартаменты у воды с панорамными видами и ограниченным тиражом.Samana O…
$592,960
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DDA Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
Люксовые апартаменты в Sea Haven с видом на море! Собственная лагуна и пляж. Система "умный …
$2,56 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 65/80
Эксклюзивные квартиры в Trump Hotel & Residences с рассрочкой платежа в Дубае рядом с World …
$2,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 6/9
Премиальные апартаменты в новом проекте Armani Beach Residence в районе Palm Jumeirah! Высок…
$5,89 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/53
Квартиры с видом на море и город в Дубай Крик Харбор с рассрочкой платежа Дубай Крик Харбор …
$496,488
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Пентхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Этаж 26/26
Готовые к заселению роскошные квартиры в Дубай Марина Дубай Марина (Dubai Marina) – один из …
$8,28 млн
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Квартира 4 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 494 м²
Этаж 13/73
Квартиры рядом с Дубайским каналом в районе Аль-Васл, спроектированные удостоенным награды а…
$5,74 млн
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Квартира 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 4/9
Le Château Piétrus — эксклюзивные резиденции с премиальным сервисом на Dubai Islands!Le Chât…
$1,77 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Квартира 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 708 м²
Апартаменты в Serenia Living с элитной итальянской мебелью и фурнитурой! Собственный пляж! В…
$35,62 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 7/15
Апартаменты в роскошном комплексе Villa del Divos на острове Dubai Island! Меблированная кух…
$898,590
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DDA Real Estate
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Пентхаус 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Пентхаус 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 843 м²
Этаж 8/9
Роскошные квартиры ультралюкс с частными бассейнами в комплексе уровня 5-звездочного курорта…
$6,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 34
Готовая к заселению квартира на побережье в проекте от Emaar в Дубай-Крик Харбор Почувствуйт…
$1,17 млн
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 13/75
Комфортабельные квартиры в престижном брендовом проекте в Даунтаун Дубай Проект расположен в…
$757,433
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Типы недвижимости в Дубае

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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