  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sekerhane Mahallesi

Продажа новостроек в Sekerhane Mahallesi

Аланья
59
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
€70,000
Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Современный жилой комплекс располагается в самом сердце туристического города Аланьи и занимает площадь в 1023 кв.м. Пятиэтажное здание включает в себя квартиры разной планировки от 32 до 48 кв.м., все квартиры разделяются на две концепции — 1+1 и студии. На каждом этаже размещено 10 квартир. Стоимость квартир начинается от 70 000 евро. Огромным преимуществом комплекса, является его непосредственная близость от известного пляжа Кейкубат, всего 200 метров. В шаговой доступности от комплекса есть все: бары, ночные клубы, набережная, пристань, магазины, рынки и парки. Территория комплекса находиться под круглосуточной охраной, имеет открытый бассейн, недалеко от него будет построен мини — аквапарк. Кроме этого здесь же будет работать бар и ресторан, детская игровая зона закрытого типа и зона барбекю на свежем воздухе. На первом этаже для вашего удобства будет располагаться ресепшн с консьержем который поможет с любыми вопросами. Инфраструктура комплекса: Сады и зеленые аллеи Открытый плавательный бассейн Детский бассейн Бар у бассейна Лобби, ресепшн, консьерж Закрытый бассейн Фитнес-зал Сауна, хамам Спутниковое телевидение Интернет Детская игровая комната Зона барбекю Смотритель Открытая парковка Круглосуточная охрана
Жилой комплекс Комплекс в европейском районе Оба, Алания.
Жилой комплекс Комплекс в европейском районе Оба, Алания.
Аланья, Турция
от
€149,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию, строящийся ЖК, расположенный в верхней Обе в окружении апельсиновых садов и в пешей доступности от ТЦ Метро, Аланиум и Кочташ. Расстояние до центра города Алания составляет 3 км, а расстояние до моря 1500 м. Комплекс будет состоять из шести 4-этажных жилых блоков, 180 квартир с разной планировкой и метражом от 50 м² до 205 м². Все квартиры будут сданы в чистовом в виде со встроенным кухонным гарнитуром и сантехникой в санузлах. Проект будет сдан в сентябре 2023 года, застройщик предлагает выгодные условия рассрочки до конца строительство. Приобретение недвижимости в данном ЖК является отличным вложением на будущее, так как инвестируя в недвижимость на этапе строительства вы приумножаете свой доход!
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
€1,10 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Гранитный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 3,9 км Центр Аланьи - 3,5 км Больница - 5 км Аэропорт - 45 км
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Комплекс в центре Алании под гражданство
Жилой комплекс Комплекс в центре Алании под гражданство
Аланья, Турция
от
€340,000
Сдача в: 2023
Новый проект шикарного комплекса ультралюкс находится в районе Хасбахче. Комплекс будет состоять всего из одного блока и расположен на холме, от куда открывается завораживающий вид на всю Аланию,на Средиземное море и Аланийскую крепость. Всего в комплексе 15 квартир с планировками 2+1,  3+1 и 4+1 дуплексы,все с шикарным видом на море. Главной особенностью комплекса является фасад здания и видовые характеристики.Все квартиры будут с чистовой отделкой,кухонным гарнитором,сантехникой+вся бытовая техника Samsung   Дата окончания строительства - 30.12.2023   Район Хасбахче расположен на возвышенности, откуда открывается потрясающая панорама Алании и Средиземного моря. Район с малоэтажными постройками. За пару минут езды на автомобиле, Вы без проблем доберетесь до развитой инфраструктуры Алании с супермаркетами, ресторанами, барами, аптеками, больницами, банками и др. Все дуплексы комплекса подходят под гражданство! При первоначальном взносе 40% доступна беспроцентная рассрочка до конца строительства.   Инфраструктура объекта- Открытый бассейн Сауна Хамам Паровая комната Спортзал Бильярд Детская игровая площадка Закрытая парковка Электрогенератор Видеонаблюдение 7/24 Охрана 7/24 Благоустроенная территория комплекса
Жилой комплекс City 3
Жилой комплекс City 3
Аланья, Турция
от
€156,200
Площадь 31–44 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. City 3 - это новый элитный жилой комплекс с превосходным месторасположением. Резиденция Elite City 3 Residence Cleopatra - это место, где есть возможность насладиться удивительными природными красотами, видом на море, крепость и все побережье Алании. Проект предлагает центральное месторасположение, рядом со всей городской инфраструктурой. Всего в 200 метров от песчаного пляжа Kleopatra Beach, в окружении всей городской инфраструктуры. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банки и банкоматы, почта, аптеки. Район пляжа Kleopatra Beach является одним из самых популярных мест для отдыха в Алании. Пляж Kleopatra Beach в Алании имеет «голубой флаг», что означает официально признанную чистоту и безопасность пляжа. В резиденциях Elite City 3 Residence Cleopatra будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура отельного плана: открытый и крытый бассейн, джакузи, детская игровая площадка, зона барбекю, сад с ландшафтным дизайном, кафе, комната отдыха, детская игровая комната, фитнес-зал, сауна, хамам, массажный кабинет, ТВ-комната, теннисный стол, подземная парковка. Также, для вашей безопасности по всей территории будет установлено наружное видеонаблюдение, охрана 24\7. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах!
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в самом центре Алании
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в самом центре Алании
Аланья, Турция
от
€395,000
Сдача в: 2024
Наш новый проект судет расположен в Аланье, район Сарай, облайя прощадь 2 155 м2. До княенитого княжа Клеопатры Весего 50 метров! Резидия состоита из 2-х блок в 4-х этажа, всего в комплексе будет 40 квартир. Нижние этажи с порвого по тротийю состоят из квартир планировкой 1 + 1. Верхний четвертий этаж и марда заняты духтажными пентахусами планировкой 2 + 1. Особеностью кланировки Резиденция в настоящее время в стране, в которой есть все, что нужно, в общем и целом, балконы будут сподни от шума и историчка горьячего воздуха. Каждай из квартир имест вид на Средиземное море, седневековую крепость Кале и Торосские горы. Особености комплекса: 15 квартир с одной плалой планировки 1 + 1 прощадью 55 м2 ( 1 далькон, 1 ванная комната ) 5 двойников пентхаусов планировки 2 + 1 прощадью 100 м2 ( 2 балкона, 1 ванная комната ) На данный момент в продахе имется пентахусы планировки 2 + 1. В пентхаусах 2 + 1 в истории входит плита, духовка, вытьячка, история надомоэчнамашины, холодилник, 3 кондиционера Дата начала строителства январь 2023 г., дата окончания апрель 2024 г.   
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Аланья, Турция
от
€222,200
Сдача в: 2024
Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу! В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.
Жилой комплекс Oba Begonia Garden
Жилой комплекс Oba Begonia Garden
Аланья, Турция
от
€185,000
Площадь 52 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в уютном районе Обе. Квартиры современными планировками - 1+1 (52кв.м) в чистовой отделке и дизайнерской мебелью. Комплекс обладает большой и красивой территорией, с развитой инфраструктурой: открытый бассейн, сауна, джакузи, фитнес-зал, зона барбекю, парковка, детская площадка. Круглосуточно за безопасностью следит охрана. В шаговой доступности  — торговые центры, еженедельный фермерский рынок, детские парки, банкоматы, аптека, футбольный и баскетбольный корты, вечерний прогулочный центр района Оба, лучшие частные школы и лицеи, новая больница. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Комплекс в престижном районе в центре Алании
Жилой комплекс Комплекс в престижном районе в центре Алании
Аланья, Турция
от
€292,000
Сдача в: 2023
В престижном районе Бюуюкхасбахче считающимся одним из лучших элитных районов Алании строится проект, который состоит из 4 блоков и 40 квартир. Территория проекта составляет 5600м2. Двухуровневые квартиры с террасой и выходом в собственный сад. Удобная локация, хорошая транспортная развязка, со всех сторон квартир открывается панорамный вид на море и крепость Алании. Территория перед проектом будет облагорожена, а также неподалеку будет зеленый парк муниципалитета города Алании. Начало строительства сентябрь 2022 год, завершение декабрь 2023 год.
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Жилой комплекс Квартиры в современном стиле в районе Оба
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€128,000
Сдача в: 2023
Предлагаем вашему вниманию жилой комплекс в районе Оба на стадии строительства. Район Оба считается престижным районом в Алании он известен своей уютной атмосферой, облагороженной зеленой территорией. Сам комплекс будет состоять из четырех 4-х этажных блоков, общее количество квартир 136. Площадь проекта составляет 8600 квадратных метров, расстояние до моря 2.5 км. Данный Жилой Комплекс располагается на уютной закрытой охраняемой территории где есть всё для комфортной жизни и отдыха. Предлагаются квартиры планировок 1+1, 2+1 и 3+1 (56м2-195м2). Инфраструктура Жилого комплекса: Детская игровая комната, Комната отдыха, Фитнес зал, Массажный кабинет, Сауна, Хамам, Бизнес центр, Телевизионный салон, Кафетерий, Теннисный корт, Открытый бассейн, Крытый бассейн (отдельное помещение), Электрогенератор, 20 частных подземных гаражей, Открытая автостоянка, Озеленённая территория, Охранная система. Не упустите свой шанс приобрести недвижимость в Турции по привлекательной цене, в надёжном качественном комплексе.
Жилой комплекс Квартиры в роскошной резиденции в районе Оба
Жилой комплекс Квартиры в роскошной резиденции в районе Оба
Аланья, Турция
от
€127,000
Сдача в: 2024
Элегантный 5-ти этажный проект разработан для комфортного пятизвездочного отдыха вдали от городской суеты, в более прохладном и тихом месте, чем первая и вторая линии моря. Резиденция будет располагать всем необходимым для жизни и отдыха в Турции. Комплекс расположен в районе Оба г. Алания, в шаговой доступности имеются новые магазины, остановки общественного транспорта, школа, спортивные и тренажерные площадки под открытым небом, рестораны и кафе. Проект состоит из 3-х блоков, общее количество квартир 84, на продажу представлены квартиры с планировкой: 1+1, 2+1, 3+1 (54м2-174м2). Начало строительства октябрь 2022г., окончание строительства май 2024г. Инфраструктура объекта: Трансфер до пляжа, Открытый бассейн, Спортзал, Открытая парковка, Хамам Комната йоги и пилатеса, Настольный теннис, Сауна, Конференц-зал, Бильярд, Зона СПА, Зона отдыха, Детская игровая комната и комната матери и ребенка Джакузи, Лобби, Электрогенератор, Детская площадка (открытая), Кафе, Беседка.
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Современный комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€210,000
Сдача в: 2024
Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность. Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2  с богатой внутренней инфраструктурой. Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п. Окончание строительства: 30.06.2024 года. Инфраструктура: • Генератор • Фитнес-зал • Сауна/джакузи/парная • Открытый бассейн с аква-горкой • Детская площадка/ детская комната • Бар у бассейна • Зона отдыха с беседкой • 24/7 охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс Проект элитного жилья в центре Алании
Жилой комплекс Проект элитного жилья в центре Алании
Аланья, Турция
от
€252,130
Сдача в: 2024
Новый проект будет располагаться в одной из самой привлекательной части Алании, в районе пляжа Клеопатра. В самом центре города, неподалеку от всех необходимых учреждений, таких как поликлиника, банк, школа, автовокзал и Луна Парк. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, до морского порта Алании 2.5 км. Также, в пешей доступности находятся магазины, супермаркеты, кафе и рестораны. Площадь территории составляет 1127 м2, общее количество квартир 36, из них на продажу выставлены квартиры планировки 1+1, 2+1, 3+1. Вся инфраструктура проекта была разработана и спроецирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. Завершение проекта запланировано на май 2024 год. 
Жилой комплекс Новый комплекс в самом центре Алании
Жилой комплекс Новый комплекс в самом центре Алании
Аланья, Турция
от
€232,000
Сдача в: 2024
Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 600 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность. Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 58 квартир различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го(российского) этажа. Комплекс расположен на территории 3030 м2  с богатой внутренней инфраструктурой. Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п. Окончание строительства: 30.06.2024 года. На период строительства действует система скидок и беспроцентная рассрочка платежа. Инфраструктура: • Генератор • Фитнес-зал • Сауна/джакузи/парная/хамам • Открытый бассейн с аква-горкой • Детская площадка/ детская комната • Бар у бассейна • Зона отдыха с беседкой • Зимний бассейн • СПА-зона с массажной комнатой • Водопад • Зона отдыха с беседкой • 24/7 охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс Квартиры в привлекательном районе Оба
Жилой комплекс Квартиры в привлекательном районе Оба
Аланья, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2023
В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры. Типы квартир следующие: -Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2 -Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2 -Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2 -Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2 Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€161,000
Сдача в: 2023
Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км. Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни. К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника. При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Аланья, Турция
от
€330,000
Сдача в: 2024
Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс Nova Garden
Жилой комплекс Nova Garden
Аланья, Турция
от
€150,647
Площадь 44 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, обладает собственной инфраструктурой и вблизи от комплекса расположен: детский сад, школа, колледж, торговый центр, транспортная доступность. Квартиры спроектированы современными планировками 1+1, полностью с дизайнерским ремонтом и мебелью, площадью 44 кв.м. Инфраструктура комплекса соответствует уровню пятизвездочного отеля. Открытый плавательный бассейн с горками, кинотеатр, закрытый бассейн с подогревом воды, сауна, паровая комната, джакузи, обустроенный фитнес-зал, зона отдыха и барбекю, открытая парковка, видеодомофон, система камер видеонаблюдения, за безопасностью круглосуточно следит охрана. Для детей - открытая и крытая игровая площадки. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Nordic sky
Жилой комплекс Nordic sky
Аланья, Турция
от
€260,500
Сдача в: 2025
Агентство: Realt Go
Застройщик: Nordic Property
Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье.
Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании
Жилой комплекс Квартира в спокойном районе Алании
Аланья, Турция
от
€175,281
Площадь 47–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MILANO VIP RESIDENCE 2 - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Алания. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Спортзал; - Аквапарк; - Сауна/хамам; - Парковка; - Фитнес-зал; - 24/7 видеонаблюдение, охрана. Расстояния: - Море и пляж: 1000 м. - Аэропорт Газипаша: 30 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Турции! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€198,000
Сдача в: 2023
Алания – это прекрасный город с идеальным сочетанием истории, природы и моря. Этот город, который предпочитают жители многих стран, день ото дня увеличивается количество иностранных гостей и становится наиболее выгодным для инвесторов. Проект будет построен в центральном и очень популярном месте Алании. Жилой Комплекс находящийся всего в 150 м от моря, привлекает внимание своей современной архитектурой, замечательными видами и удобным месторасположением. Расстояние до аэропорта Анталии составит 120 км, а до аэропорта Газипаша 45 км. Общая площадь земельного участка 1 246 м2, проект состоит из одного блока, общее количество квартир 44.  На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1. Дата начала строительства май 2022 г., дата окончания ноябрь 2023 г.
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Жилой комплекс Современные апартаменты в солнечной Турции
Аланья, Турция
от
€220,000
Площадь 57–111 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Heaven - новый жилой комплекс, расположенный в центральном районе города Аланья. Строительство Royal Heaven будет идти на возвышенности, благодаря чему, из каждой квартиры будет открываться вид на море и на инфраструктуру проекта. Инфраструктура: Вся инфраструктура проекта Royal Heaven была разработана и спроектирована так, чтобы создать соответствующий уровень качества и максимально приятную атмосферу для вашего комфортного времяпровождения со своими близкими и любимыми людьми. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Детская площадка; - Фитнес; - Сауна; - Лобби; - Открытая парковка; - Видеонаблюдение; - Генератор; - Зеленый сад. Расположение: Городская инфраструктура - 500 метров. До аэропорта Анталии - 120 км. До аэропорта Газипаша - 35 км. До морского порта Алании - 3,5 км. До песчаного пляжа Клеопатра - 400 метров. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Oba Park Hill
Жилой комплекс Oba Park Hill
Аланья, Турция
от
€165,000
Площадь 44 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры класса-люкс, расположены вдали от суеты и шума в районе Оба. Квартиры 1+1, площадью 44 кв.м. Квартиры будут сданы с чистовой отделкой и мебелью. Район Оба очень развит социальной инфраструктурой и гарантирует комфортное постоянное проживание. Инфраструктура комплекса: Благоустроенная озелененная территория Открытый бассейн Зона для загара и отдыха Лифты Фитнес-зал Сауна/джакузи Детская комната Бильярд/настольный теннис Детская площадка Зона барбекю Парковка Камеры видеонаблюдения 24/7 В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, рестораны, аптеки, банкоматы, школы, дет. сады, остановки общественного транспорта и др. Расстояние до пляжа 1,8 км.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Richmond Residence
Жилой комплекс Richmond Residence
Аланья, Турция
от
€99,484
Площадь 58 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры на холме с живописной природой. Квартиры современными и просторными планировками 1+1 (58 м2) с отделкой класса-люкс. Полностью меблированы. С первоначальным взносом 30%. С панорамным видом на Средиземное море. Жилой комплекс в районе Каргыджак построен в ультрасовременном стиле с закрытой территорией. Комплекс состоит из четырехэтажного блока, включающего 20 апартаментов. В центре района Каргыджак много магазинов, супермаркетов, кафе, ресторанов и всего, что может понадобиться для жизни. Благодаря прекрасно отлаженному транспортному сообщению, можно с комфортом добраться центра Алании и других районов побережья.  Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн; - Детский бассейн; - Зона для загара и отдыха; - Крытый бассейн; - Тренажерный зал; - Сауна, паровая баня; - Бильярд; - Площадка для барбекю; - Оборудование для инвалидов; - Генератор электроэнергии; - Парковка; - Система видеонаблюдения; - Круглосуточная охрана. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
от
€301,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предприятие, предприятие, предприятие, народное оружие, народное оружие>.   Расстояние до блайшейего пляжа составилет 10 минут езды на машине. Подлиза комплекса располежены кафе, рестораны, магазины. До завтра центра Аланиум можно доэхат на машине за 10 минут. Ближайшая болгаца народная в 7 минутах езды. Самая одзивленная улица Алании народность в 10 минутах езды от жилого комплекса.   Комплекс будет построен на участке прощадью 3.883 кв.м. Здесь будет разметено два 9-этажные блока с открытой парковкой. В предмете 101 квартира, среди которых представлины квартиры 1 + 1, 2 + 1 и dupleksys planirovkoy 1> TAG1> 1, 2 + 1 и dupleksys planiroov. Кварталы спрактированы тактим образом, чобы предоставить жильцам удобноэ жилоэ прастранство. К комплексу будет прилегать частана територия, на кого-то, кто специализируется на принципе. Это дейделный вид, который есть, кто ище в центре куротного бога и планируэты недви.   Большое приемустество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 вид на Средиземное море. Кварталы духкомнатной планировки – это грамотный вид, кто планирет прибрести жилье. В таких квартирах кухня современна гостиной и еть отдельная площадь. Квартиры 2 + 1 подарет романтический вид на город, крепот и могущвенны горы, утопаущи в издаумнахле. Квартиры данного типа кланировки – классический вид. Простые дуплексы 3 + 1 с несколкими спальнями бозданы для комфорогие опозиваны. Каждай день в пределах страны, в которой находится город на Средиземное море из любой точки дуплекса.   На территории комплекса располеено вс необходимое для отдыха из взрослых и дететей. Пока ваши диграют на детском языке, можно поплавать в басейне или укрыть с. В конце концов, вы должны сделать заказ, шоной, пирой и турецкий хаммам.   Купите квартиру в Турцие – это всэгда хорошеэ властело, которэ поголе. Пост народности ВНЖ можно пражданство. Всползовать этим правом могут со свостенник жиля и его клизкие роствентиники. Получая гражданство, вина можете официально работать, открыват ИП и ползовать медийские юслюгами.   В настоящее время в стране квартиры в Алании вылет брюдно в стране. Можно столкнуться с князем проблем, незнание турецкого языка, непаника. Все силы, действующие в стране, в том числе и в стране. Обривишь к нам, мешожем вам купит квартиру в Алании на всних предпочтень и опожеланний. Вам не предчувствие от имени документа, протому что ихофорумение мерем на себя.   Завершено строителства жилого комплекса планируэтся к декабрю 2023 года. До того, как это сделать, чтобы сделать заказным, чтобы получить доступ к землеу. Это повод с охранитом текущу недвижение недвижимости и современности платных по. Первый платеж по рассрочке составиет 35%.  
Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
Жилой комплекс Комплекс в самом уютном районе Алании
Аланья, Турция
от
€200,000
Площадь 57–123 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! S.Koca Residence - жилой комплекс класса люкс. Расположен в одном из самых уютных пригородов Алании - Авсаллар, в слиянии моря и гор. Этот район известен своими песчаными пляжами и природными красотами хвойных лесов. Также есть вся современная инфраструктура. До центра района всего 800 м. Жилой комплекс состоит из 8 этажей. На территории 2519 кв. м. Квартиры представлены площадью от 61 до 176 кв. м. 12 квартир 1+1 и 4 дублекса 2+1. Квартиры с чистовой отделкой, установленной сантехникой, встраиваемой дизайнерской мебелью. В каждой квартире есть балкон, с которого открывается потрясающий вид на море и горы. Комплекс обладает собственной современной инфраструктурой: открытый бассейн с детским отделением, фитнес-центр, сауна, открытая парковка, зона барбекю, Турецкая баня, благоустроенная озелененная территория. Инфраструктура: - Мечеть; - Магазин; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Салон красоты; - Парк. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€156,000
Сдача в: 2023
Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0  до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду. Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов. Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал. Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов. Окончание проекта в июле 2023 года. 
Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
Жилой комплекс Квартира с прекрасным видом на горный пейзаж
Аланья, Турция
от
€249,156
Площадь 103–156 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Antares City Residence - стильный, малоэтажный ЖК класса «люкс» с инфраструктурой отдыха, фитнеса и СПА, с парковкой. Комплекс имеет современный дизайн и отличное расположение. В шаговой доступности инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Из окон квартир открывается фантастичейский горный пейзаж! Согласно плану, в комплексе предусмотрены бассейн, крытая игровая площадка, респешн, зоны для барбекю, камера безопасности, генератор, открытая и закрытая автостоянки, аквапарк и фитнес. Каждая квартира оборудована кухонным шкафом, встроенной ванной комнатой, напольным керамическим покрытием, скрытым светодиодным освещением в потолках, системой звуко- и теплоизолированных окон, качественными деревянными дверями, системой кабельного спутникового телевидения, видеодомофоном, стальной дверью, Wi-Fi. ЖК идеален для семейного проживания, имеет продуманные планировки! Престижная локация является огромным плюсом — квартиры в Аланье круглогодично дорого сдаются и дорожают на 30-40% в год. РАССТОЯНИЕ ДО КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ: - Море и пляж: 1,3 км - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 130 км. - Центр Алании: 1 км. - Мед учреждения: 4 км. Позвоните или напишите нам, и мы подробнее расскажем об объекте или подберем недвижимость под Ваш запрос! Расходы за подбор несет только застройщик!
Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу
Жилой комплекс Апартаменты с видом на великолепную природу
Аланья, Турция
от
€215,000
Площадь 27–58 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
NUMBER 1 RESIDENCE MMT TUNC - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположенный в популярном курортном городе Алания. Аланья, полная великолепной природы и следов истории, является одним из самых оживлённых курортов Турции. Проект построен на общей площади 2380м, и вмещает 51 единицу уютных квартир.⠀ Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа, комплекс отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка! Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Неподалеку находятся множество туристических достопримечательностей. На сегодняшний день это самый перспективный проект в Турции. ПЛЮСЫ ЖК: - Бассейн - Лифт - Садовник - Сауна - Охрана - Видеонаблюдение 24/7 - Тропический сад, - Ландшафтный дизайн - Тренажёрный зал - Генератор - Детская площадка - Парковка - Велопарковка Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Оба, Алания
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Оба, Алания
Аланья, Турция
от
€175,000
Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения. Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.
Жилой комплекс Готовая квартира а центре города
Жилой комплекс Готовая квартира а центре города
Аланья, Турция
от
€395,000
Представляем вашему вниманию новый Жилой проект, который находится в центральной части прекрасного города Алании. Алания является современным, туристическим курортом в Анатолийском побережье Средиземноморья.  Город славится своими пейзажами, пляжами, чистым воздухом и историческими достопримечательностями. Центр — Алании-это самое интересное место, прекрасная набережная, парк, теннисные корты, множество детских площадок, кафе и ресторанов делают эту часть города чудесным местом для проживания. Вдоль центральных улиц районов расположились магазины, торгующие одеждой, кожаными изделиями, золотом и пряностями.  Проект строится на участке 3751м2, состоит из двух блоков, расстояние до моря составляет 500 метров. В продаже имеются квартиры планировок 3+1 (140м2). Инфраструктура комплекса: открытый бассейн, детский бассейн, фитнес, кафе-бар, сауна, парная, джакузи, центральная зона отдыха, генератор, бар у бассейна, крытая и открытая детская площадка, садовое освещение, а также есть консьерж. Дата начала строительства июль 2021г., дата окончания декабрь 2022г.
Жилой комплекс NEW LEVEL KLEOPATRA - 2
Жилой комплекс NEW LEVEL KLEOPATRA - 2
Аланья, Турция
от
€219,812
Площадь 68–82 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный комплекс New Level Kleopatra-2 будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 600 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. New Level Kleopatra-2 — это гораздо больше, чем великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность. Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 58 квартир различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го этажа. Инфраструктура: - Круглосуточная охрана; - Детская площадка; - Бассейн; - Зона барбекю; - Сад; - Бильярд; - Паровая комната; - Фитнес-зал; - Бар у бассейна; - Джакузи; - Парковка; - Библиотека; - Лобби; - Комната отдыха; - Сауна; - СПА. Расстояния: - Море и пляж: 600 м. - Аэропорт Анталии: 110 км. - Аэропорт Алании: 45 км. - Торговая улица: 450 м. - Порт Алании: 1200 м. - Аквапарк Алании: 900 м. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс The Yacht Collection
Жилой комплекс The Yacht Collection
Аланья, Турция
от
€227,391
Площадь 60 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! The Yacht Residence - новый жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами в центре Алании, в 250 м от пляжа Кейкубат. Резиденция обладает безусловно выгодным месторасположением - это самый центр Алании, где находятся самые популярные кафе и рестораны, бутики и магазины, набережная с зелеными зонами и яхтенной пристанью, продуктовые лавки и фермерский базар по пятницам, и многое другое. На территории комплекса: открытый бассейн с террасой для солнечных ванн и зоной аквапарка, ресторан, бар, закрытый бассейн, фитнес-зал, сауна, парная, детская игровая комната, генератор, зона для барбекю, парковка, смотритель, камеры видеонаблюдения и пр. Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная озелененная территория; - Бассейн; - Детский бассейн; - Зона для загара и отдыха; - Бар у бассейна; - Лобби, ресепшен, консьерж; - Фитнес-зал; - Сауна, хамам; - Детская игровая комната; - Зона барбекю; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
от
€1,30 млн
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин: 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья! 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно! 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security. 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале. 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ   Детальная информация: 3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2. К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей. Планировка: 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней 4 спальни 3 ванные комнаты При каждой вилле будет Бассейн с подогревом и автоматическим тентом Зона отдыха с шезлонгами Зеленый сад Терраса Отдельные камеры видеонаблюдения Внешнее светодиодное освещение Лифт Гараж Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже: Фитнес-зал Сауна Турецкий хаммам Лифт Система видеонаблюдения Wi-Fi Центральная спутниковая система
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Жилой комплекс Комплекс в окружении тропического сада
Аланья, Турция
от
€245,000
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC - это новый 4 этажный комплекс, вмещающий в себя 36 стильных квартир, расположенный в центре Алании, всего в 100 метрах от моря! Площадь застройки составляет 1.127 м². Проект выполнен в стильном ландшафтном дизайне и окружен тропическим садом с плодовоносящими фруктовыми деревьями. Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в нашем комплексе! Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim. Отдых и проживание в Алании предполагает наслаждение солнцем, морем, размеренность и спокойствие. ИНФРАСТРУКТУРА: - Бассейн - Лифт - Садовник - Сауна - Охрана - Видеонаблюдение 24/7 - Тропический сад, - Ландшафтный дизайн - Тренажёрный зал - Генератор - Детская площадка - Парковка - Велопарковка Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Жилой комплекс Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
€259,000
Агентство: TRANIO
Красивая резиденция располагает ухоженным садом, бассейнами для детей и взрослых, фитнес-центром под открытым небом, зонами барбекю, охраной, тренажерным залом, сауной и парной, комнатой отдыха, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 21.09.2023. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Аланьи.
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Аланья, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2023
Новый инвестиционный проект, расположен в престижном районе Оба, и будет построен на земельном участке 2650м2. Комплекс состоит из 2-х блоков по 22 квартиры, общей сложности 44 квартиры различной планировки. На продажу предлагаются такие варианты квартир как: 1+1, 2+1 3+1. Все квартиры оформлены в современном стиле и оснащены высококачественными материалами. Со всех окон будет прекрасный вид на горы и море. Район Оба - это ближайший район к центру Алании. Здесь находятся новая больница, крупные торговые центры города: Кочташ, Метро и Аланиум, благоустроенные парки и набережная. Для покупателей предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа до завершения строительства. Начало строительства проекта апрель 2022г., сдача в эксплуатацию июнь 2023г.
Жилой комплекс Elite City‐1
Жилой комплекс Elite City‐1
Аланья, Турция
от
€215,000
Площадь 58 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite City-1 - новый жилой комплекс, расположенный в прибрежном районе Гюллер Пинары, в непосредственной близости от порта Алании и воскресного рынка. Район с хорошо развитой сетью услуг. Комплекс представлен одним 5-этажным блоком на закрытой территории с собственной первоклассной инфраструктурой. Инфраструктура: - Летний бассейн с горкой; - Фитнес-зал; - Сауна; - Детская комната; - Лобби; - Сад; - Зона отдыха; - Лифт; - 24/7 камеры видеонаблюдения. Расстояния: - Море и пляж: 400 м. - Аэропорт Анталии: 120 км. - Аэропорт Алании: 40 км. - Центр Алании: 600 м. Звоните или пишите, проконсультируем бесплатно, расскажем все о самых выгодных объектах!
Жилой комплекс Oka
Жилой комплекс Oka
Аланья, Турция
от
€161,069
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры на берегу средиземного моря в ультрасовременном жилом комплексе. Апартаменты площадью 49 кв.м. Планировкой 1+1. Расположены в самом красивом месте Турции, среди живописной природы, моря и уюта. Квартиру можно приобрести в рассрочку. Первоначальный взнос составит 35% от стоимости жилья.  Комплекс строится в одном из лучших районов Алании – Оба. Эта престижная локация знаменита своими апельсиновыми садами, пляжами и уютной атмосферой.  Инфраструктура: - Зона барбекю; - Бассейн; - Охрана; - Парковка; - Сауна; - Фитнес-зал; - Ресепшн. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Жилой комплекс Апартаменты в центре района Оба
Аланья, Турция
от
€179,000
Сдача в: 2023
Рады предложить вам высококлассный проект, который состоит из одного 4-х этажного блока и 28 квартир. Отличные апартаменты расположены прямо в центре района Оба - Алания, в пешей доступности от пляжа. В наличии есть квартиры: 1+1 от 44м2. до 67м2. и 3+1 от 144м2. до 198 м2. Жилой Проект находится всего в 450 метрах от песчаного пляжа, в 100 метрах от супермаркета Carrefour и в нескольких минутах ходьбы от всех потребительских нужд, таких как магазины, рестораны, банки, бутики, больницы и школа. Начало проекта январь 2022г., завершение июль 2023г. Способ оплаты: первоначальный взнос 40 %, остаток суммы делится на беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Жилой комплекс TİMUR BEY RESIDENCE
Жилой комплекс TİMUR BEY RESIDENCE
Аланья, Турция
от
€152,068
Площадь 58 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры с уникальным видом и чистым воздухом. Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей и имеет бассейн, парковку, сауну, фитнес, детскую площадку. В шаговой доступности находятся удобства: в 3400 метрах - море, больница в 2300 метров, расстояние до рынка, аптеки и банкоматов - 3900м, аэропорт в 32 км, ТЦ Аланиум - 2900м. План оплаты: Первый взнос - 40%. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
Жилой комплекс Элитная вилла в живописном горном районе
Аланья, Турция
от
€833,768
Площадь 226–939 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! İKYA PARADISE VILLAS - новый комплекс великолепных вилл в районе Бекташ, Аланья. Бекташ – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными виллами и частными домами, располагается на живописном горном сколе. Здесь чистейший горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды. Инфраструктура: - Парковка на две машины; - Бассейн; - Зона барбекю; - Терраса; - Джакузи; - Гардеробная. Расположение: Расстояние до моря: 3,9 км. Расстояние до центра Аланьи: 3,5 км. Расстояние до больницы: 5 км. Расстояние до аэропорта: 45 км. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Жилой комплекс Новый проект в Оба, Алания
Аланья, Турция
от
€129,000
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инновационный комплекс с люкс инфраструктурой, расположенный в элитном районе Алании — Оба. Резиденция представляет собой одно четырёхэтажное здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Также в комплексе установлена система солнечных батарей, которая может производить собственное электричество для инфраструктуры комплекса. Оба — один из самых востребованных районов Алании, в окружении природы, вдали от городского шума и суеты. Также этот район имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своим чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Дата начала строительства — 01.11.2022 Дата окончания строительства — 30.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 52 м2 Двухуровневые трёхкомнатные дуплексы 2+1, площадью 104 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Панорамные окна Кондиционер Тёплые полы в каждой комнате В каждой квартире установлены панорамные окна с видом на море Новый инновационный комплекс в Оба с люкс инфраструктурой будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый панорамный бассейн Детский бассейн Паровая комната Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Баскетбольная площадка Игровая комната Комната отдыха Зимний сад Детская площадка Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Система солнечной энергии Двойной лифт Генератор
Жилой комплекс Квартиры премиум класса в районе Оба
Жилой комплекс Квартиры премиум класса в районе Оба
Аланья, Турция
от
€220,000
Сдача в: 2023
Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо! Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры! При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
от
€184,000
Сдача в: 2024
Агентство: Deral Group Investment
Алания, Оба До пляжа : 3.000 м Этажей: ground + 4 Начало строительства:март 2023 Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024 🌏Инфраструктура комплекса:  * детский бассейн  * детская площадка  * кинотеатр под открытым небом  * зоны отдыха  * место для занятия йогой  * working space  * библиотека  * бильярд  * настольный теннис  * закрытый бассейн  * турецкая баня  * сауна  * соляная комната  * паровая  * джакузи  * зона отдыха  * тренажёрныйл зал  * детская игровая комната  * кафе  * открытый бассейн (700 м²), джакузи 👍Особенности комплекса: -шатл до моря -огороженная территория -закрытая парковка ( 252 парковочных места ) -Wi-Fi -спутниковое TV -подстветка территории и фасадов -электрогенератор 🏡Апартаменты: 1+1 - 51m2 от 184.000€ 2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€ 3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€ Комплектация апартаментов:  👉входная стальная дверь, видеодомофон 👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах 👉встроенный шкаф в коридоре 👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ) 👉кондиционер в каждой комнате 👉подогрев полов в ванной комнате 👉душевые кабины 👉сантехника 👉электрический водонагреватель 🔥 Подходит для получения гражданства Турции Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50% Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции. Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Планируете покупку недвижимости в Турции? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Жилой комплекс Роскошный комплекс со всеми удобствами
Жилой комплекс Роскошный комплекс со всеми удобствами
Аланья, Турция
от
€238,700
Площадь 24–53 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Elize 3 Residence - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в превосходном месте в районе Оба в Алании. Расстояние до моря и пляжа всего 400 метров. Вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, различные магазины, рестораны и прочее - находится в шаговой доступности. Elite Elize 3 Residence состоит из одного десятиэтажного здания, расположенного на закрытой территории. Индивидуальный дизайн комплекса делает этот проект уникальным. На продажу предлагаются комфортабельные апартаменты с одной и двумя спальнями, в том числе дуплекс-пентхаусы. Квартиры будут сдаваться в чистовой отделке, с встроенным кухонным гарнитуром и оборудованными ванными комнатами. Инфраструктура: - Спортзал; - Сауна/ хамам; - Открытый бассейн; - Детская площадка; - Парковка; - Зеленая территория; - Консьерж; - Видеонаблюдение. Расстояния: - Море и пляж: 500 м. - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 130 км. - Центр Алании: 2 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Soho AVENUE
Жилой комплекс Soho AVENUE
Sekerhane Mahallesi, Турция
от
€210,337
Площадь 57 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры премиум-класса на побережье. Квартиры современными просторными планировками, с дизайнерским интерьером в минималистичном стиле. Высота потолков - 3 метра и панорамные окна. Жилой комплекс обеспечивает полную безопасность и закрытую территорию. Инфраструктура комплекса включает открытый и крытый плавательный бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, зону СПА с сауной, римской парной, хамам ,игровую комнату со столом для бильярда и настольным теннисом, автомобильную парковку, магазин, зона барбекю. 30% первоначальный взнос. Этот проект является самым выгодным решением для инвестиций, имеет идеальную локацию и инфраструктуру. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Премиум комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€195,000
Площадь 180 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый инвестиционный проект  Премиум класса! Для истенных ценителей роскоши и комфорта! Расположенный в элитном районе Алании, который находится в центре  — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Сам комплекс находится  в пешей доступности к морю и всей социальной инфраструктуре. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние к морю - 1300 метров
Жилой комплекс LAKE TERRACE VILLAGE
Жилой комплекс LAKE TERRACE VILLAGE
Аланья, Турция
от
€122,081
Площадь 50–100 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в потрясающем комплексе где можно наблюдать слияние моря и гор. Квартиры с уютными планировками 1+1 (50м2), 2+1 (85м2), 3+1 (100м2). С полностью дизайнерским ремонтом, керамогранитным напольным покрытием, встроенной кухней и оборудованной ванной комнатной. В квартирах панорамные окна с потрясающим видом на море. Комплекс построен в современном архитектурном минималистичном стиле, в районе Каргыджак. Район очень уютный и спокойный, в пешей доступности вся развитая социальная инфраструктура. Этот проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций.  Первоначальный минимальный взнос 35% и беспроцентная рассрочка. Собственная инфраструктура комплекса ориентирована на создание максимально комфортных условий. Здесь предусмотрены: открытый бассейн с водными горками, закрытый бассейн с подогревом воды, SPA-зона, тренажерный зал, детская площадка, зоны отдыха с ландшафтным дизайном, придомовая парковка и многое другое. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Oba Voyage Deluxe
Жилой комплекс Oba Voyage Deluxe
Аланья, Турция
от
€190,000
Площадь 40–100 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Премиальные квартиры в развитом районе Алании - Оба. Квартиры с дизайнерским интерьером и новой мебелью. Просторными планировками 1+1, 2+1 площадью от 40 кв.м. Жилой комплекс расположен на большой территории 6197 кв.м. С ультрасовременной и развитой инфраструктурой. Инфраструктура в комплексе включает открытый плавательный бассейн с горками, теннисный корт, кинотеатр, закрытый бассейн с подогревом воды, SPA-центр с хамамом, сауной, римской парной, джакузи, соляной комнатой и массажными кабинетами. Будут обустроены тренажерный зал и зал для занятий йогой, а для детей игровая площадка.  Квартиры в Обе дорожают на 30-40%. В шаговой доступности  — торговые центры, еженедельный фермерский рынок, детские парки, банкоматы, аптека, футбольный и баскетбольный корты, вечерний прогулочный центр района Оба, лучшие частные школы и лицеи, новая больница. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€250,000
Сдача в: 2023
Новый проект в одном из самых элитных районов Аланьи, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на море.... Проект расположен в районе Алании – Кючук Хасбахче,  площадь территории  2 166 м².  Комплекс будет состоять из 2-х  блоков  в 5 этажей, всего  28 апартаментов: трехкомнатные квартиры 2+1 и четырехкомнатные квартиры 3+1. В стоимость квартиры входит: 2+1: Плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина и холодильник  3+1: Плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник и стиральная машина  Начала строительства октябрь 2021. Завершение строительства апрель 2023 года.
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Аланья, Турция
от
€145,000
Сдача в: 2023
Грандиозный жилой проект в районе Оба (Алания) который включает в себя лучший дизайн и инфраструктуру, для качественной и комфортной жизни. Уникальность Проекта в том, что он расположен в тихом, спокойном районе Оба в 2.7 км от прекрасных песчаных пляжей, в окружении природы. Оба - это престижный район города, с низкой европейской застройкой, расположен ближе всего к центру Алании. Также он знаменит количеством частных школ и колледжей. Район быстро растет и развивается, на фоне этого цены на недвижимость стремительно растут. А теперь о жилом проекте. Комплекс состоит из трех семиэтажных блоков необычной формы и дизайна. Между блоками располагается большой плавательный бассейн с аквапарком. Богатая инфраструктура комплекса сделает отдых или проживание максимально комфортным. Для удобства жителей данного проекта будет шаттл сервис до пляжа и обратно. Отличительная особенность жилого комплекса - это прекрасная природа вокруг, величественные горы и река Обачай. В данном проекте представлены: -Квартиры 1+1 площадью от 52.5 м2 до 59.5 м2 -Квартиры 2+1 с личными бассейнами от 146 м2 до 321 м2 -Квартиры 2+1 дуплексы 113 м2 до 114 м2 -Квартиры 3+1 дуплексы 170 м2 до 176 м2 -Квартиры 4+1 дуплексы 161 м2 Завершение строительства планируется в июле 2023 года.
Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
Жилой комплекс Ультрасовременная квартира в живописном районе
Аланья, Турция
от
€255,000
Площадь 66–82 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Elize 2 Residence - новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположенный в превосходном районе - в центре Алании, в окружении всей городской инфраструктуры, в 500 м от моря и песчаного пляжа Кейкубат. В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банки и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. Elite Elize 2 Residence состоит из двух десятиэтажных зданий, расположенных на закрытой территории. Индивидуальный дизайн комплекса делает этот проект уникальным. На продажу предлагаются 124 комфортабельных апартамента: квартиры с одной и двумя спальнями, и дуплекс-пентхаусы с тремя спальнями. Инфраструктура: Комплекс будет иметь разнообразную инфраструктуру, к услугам жильцов: - Благоустроенная озелененная территория; - Открытый бассейн, водные горки; - Детский бассейн; - Кафе-бистро; - Фитнес-центр; - Закрытый бассейн; - Джакузи; - СПА-центр; - Хамам, сауна, римская парная; - Комната отдыха; - Массажный кабинет; - Настольный теннис; - Мини-клуб; - Зимний сад (лаундж); - Детская площадка; - Зона барбекю; - Парковка; - Охрана и видеонаблюдение 24/7. Расстояния: - Море и пляж: 500 м. - Аэропорт Газипаша: 40 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. Проект является отличной возможностью для инвестиций! С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Жилой комплекс Royal Grand Exclusive!
Аланья, Турция
от
€258,500
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Royal Grand Exclusive - новый комплекс со всеми удобствами, расположен в районе Сарай (Saray) в центре Алании, в 5 мин ходьбы от моря. Расстояние до морского порта Алании составляет 2 км, до аэропорта Газипаша - 40 км, до аэропорта Анталии - 120 км. Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и кошелек расположены поблизости, а до пляжа Клеопатры, отмеченного голубым флагом чистой воды, можно добраться пройдя 500 метров. Все необходимые учреждения, такие как больница, банк, школа и т. д., находятся в пешей доступности. Также, буквально в нескольких шагах от здания расположены овощной и рыбный рынки, где вы всегда сможете найти самые свежие продукты сезона. Royal Grand Exclusive - это два стильных жилых блока, объединённых благоустроенной, охраняемой территорией (2064 кв. м) с инфраструктурой пятизвёздочного отеля и видеонаблюдением. Комплекс включает 88 квартир и одно коммерческое помещение. В распоряжении жителей комплекса будут: - Открытый бассейн; - Открытый детский бассейн; - Детская игровая зона; - Крытый бассейн; - Барная стойка у бассейна; - Турецкий хамам; - Сауна; - Фитнес зал; - Лаундж зона/зона отдыха; - Гостевые комнаты, спроектированные как гостиничные номера, в которых вы сможете размещать своих гостей. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в европейском районе Оба
Жилой комплекс Жилой Комплекс в европейском районе Оба
Аланья, Турция
от
€119,000
Сдача в: 2024
Новый комплекс, расположенный в европейском районе Оба г. Алания состоит из 3-х 5-ти этажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает, как жизненно важные, так и инвестиционные возможности. На продажу выставлены квартиры: - 1+1 от 50 м2; - 2+1 от 74 м2; - 3+1 от 173,63 м2; - 4+1 от 140, 63 м2. Квартиры сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня, сантехника в санузлах, в каждой квартире будет установлен трехфазный водонагреватель.
Жилой комплекс HATIPOĞLU PRIME
Жилой комплекс HATIPOĞLU PRIME
Аланья, Турция
от
€203,000
Площадь 61–138 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! HATIPOĞLU PRIME - новый жилой комплекс, расположенный в самом центре Алании. Центр Алании – это исторический район, расположенный в самом сердце города, с его древними зданиями, площадями и узкими улочками, которые сохраняют атмосферу турецкой культуры и традиций. Кроме того, Центр Алании – это один из наиболее востребованных районов для приобретения недвижимости в Турции. Инфраструктура: - Открытый бассейн; - Открытая парковка; - Детская площадка; - Детская игровая комната; - Сауна; - Фитнес; - Лобби; - Генератор; - Лифт. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом Nobby Suite
Многоквартирный жилой дом Nobby Suite
Аланья, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Застройщик: Nordic Property
Жилой комплекс Nobby Suite Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования! Расстояние до моря:550m Преимущества Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property Высота потолков - 2,95 метра Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и отдыха и инвестирования Великолепная локация в самом сердце Аланьи: вся городская инфраструктура и достопримечательности в двух шагах Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном Широкая инфраструктура на территории, включающая открытый и крытый бассейны, сауну, детскую игровую комнату, тренажерный зал, лобби Характеристики квартир Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного жилого блока и 24 квартир. Все квартиры отличаются безукоризненной качественной отделкой, имеют высокие потолки, а планировки грамотно продуманы для функционального использования и комфортного проживания. В стоимость включено: Панорамное остекление. Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль Стальные входные двери с тройной степенью защиты Ламинированные межкомнатные двери Покрытие пола: керамическая плитка Покрытие стен: моющаяся краска Кухонный гарнитур: МДФ Гранитная столешница Высококачественная сантехника в санузлах Душевые кабины Проточный электрический водонагреватель Инфраструктура Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. В проекте Nobby Suite инфраструктура представлена следующими элементами: Открытый плавательный бассейн Тренажерный зал Сауна Римская парная Крытый бассейн с подогревом Лобби Бильярд Детская игровая комната Генератор Лифт Видео наблюдение 24/7 Спутниковое ТВ
Жилой комплекс Anemone Garden
Жилой комплекс Anemone Garden
Аланья, Турция
от
€129,803
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой. Все квартиры с чистовой отделкой премиум-класса планировкой 1+1 (47 кв.м.), в квартирах напольные покрытия из гранита, дизайнерская встроенная кухонная мебель, столешницы из натурального гранита, душевые кабины из закаленного стекла, гарнитур в ванных комнатах и брендовая сантехника, качественные межкомнатные и входные двери. Новый жилой комплекс расположен в районе Оба. В окружении природы и вдали от городского шума. Расстояние от моря 2 500 метров, 5 км от центра Алании. ИНФРАСТРУКТУРА: - Открытый бассейн; - Сауна; - Обустроенный фитнес-зал; - Зона отдыха и барбекю; - Детская открытая игровая площадка; - Открытая парковка; - Охрана и видеонаблюдение. Рядом с комплексом находятся детские сады, школы и лицеи, новая больница, аптека, фермерский рынок, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, футбольный и баскетбольный корты, обширная прогулочная зона. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом ПАЯЛЛАР ТАУЭРС
Многоквартирный жилой дом ПАЯЛЛАР ТАУЭРС
Аланья, Турция
от
€126,000
Площадь 65–80 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
ВПЕРВЫЕ В ТУРЦИИ В 2023 ГОДУ ПЕРЕУСТУПКА! Переуступка квартиры - это заключение договора. по которому переуступается право собственности на объект инвестирования. Это покупка квартиры у инвестора, который вложился в строительство нового дома, при этом сам дом еще не введен в эксплуатацию Перепродать квартиру можно после 50% выплаты на любом этапе. Этот проект подходит тем, кто боится инвестировать на долгосрок!! Прогнозируемый прирост до конца строительства-40 %!!!! ПАЯЛЛАР ТАУЭРС. Проект расположен в Паялларе (Алания), состоит из двух блоков и будет построен в 2024 году. Блок А и Блок В. Этажность Блока В составляет 8 этажей, в нем будет 40 квартир. Инфраструктура : Бассейн Шок бассейн (со льдом) Сауна Фитнес Хамам Паровая комната Автопарк Трансфер на море Крытая детская игровая площадка Я помогаю выгодно инвестировать! НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от
€225,000
Сдача в: 2024
Проект был задуман, как роскошный автономный жилой курорт прямо в центре города, который будет включать 1, 2 и 3-х спальные апартаменты площадью от 53 до 170 м2, а также обилие услуг и удобств, которые ранее были недоступны в центре Аланьи. Комплекс, который полностью изменит архитектурное видение города, является единственным проектом, призванным добавить ценность городскому центру Аланьи за счет качественного, функционального и стильного облика. Вследствие того, что в Алании не так много земли, это расположение особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу. Гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и идеальный доход от аренды. Все, что этот яркий, космополитический город может предложить туристам, в том числе магазины, рестораны в элегантном районе порта и знаменитого пляжа Клеопатры, находится в нескольких минутах ходьбы. В стоимость квартир входят кондиционеры и проточный водонагреватель вод. Окончание проекта в августе 2024 года.
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Жилой комплекс Новый проект в Алании, район Демирташ
Аланья, Турция
от
€85,000
Площадь 50–55 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Новый проект в открытом под ВНЖ районе - Демирташ. Находится в центрально части района. Занимаемая территория резиденции составит 1640 м2. Количество квартир — 24. Дата начала строительства — 15.12.2022 Дата окончания строительства — 31.12.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 58 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные пентхаусы 3+1, площадью 142 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Новый комплекс в Демирташе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. А сами квартиры имеют удобную планировку. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Джакузи Сауна Фитнес-центр Детская игровая площадка Детская площадка Бильярд Зона для барбекю Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифт Генератор Расстояние до моря: 1200 метров
Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
Аланья, Турция
от
€139,277
Площадь 60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в развитом районе Алании - Джикджили. Район Джикджили славится своими достопримечательностями, архитектурой, парками и уютом на улицах. Жилой комплекс построен из пяти блоков, обладает большой просторной территорией на которой расположен открытый бассейн. В комплексе есть все необходимое для комфортного постоянного проживания или для успешной инвестиции. Квартиры в комплексе уютной планировкой 1+1 (60м2) с видом на море, бассейн и красивую природу. В каждой квартире установлена новейшая система «умный дом». Первоначальный взнос составляет 40% и доступная беспроцентная рассрочка. Инфраструктура комплекса: - Фитнес-зал; - Бассейн; - Детская площадка; - Зона барюекю; - Хамам; - Бильярд, настольный теннис. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Realting.com
Перейти