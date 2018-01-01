Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Сарыер. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79 до 267 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Проект на первой береговой линии! Отличается своей современной архитектурой, находится в одном из лучших районов Алании - Кестеле, и определенно превосходит ваши ожидания по стандартам качества. Один из вариантов квартир 1+1, 2+1 или 3+1 в этом проекте ждет именно вас. Если вы хотите насладиться солнцем на пляже перед вашим домом или приятно провести время в открытом бассейне или в джакузи, это то, что вам нужно. Кроме того, в комплексе вас ждут детская площадка, фитнес-центр, кафе-бар и сауна.
Проект понравится вам своим прибрежным расположением и панорамным видом на Средиземное море и замок Алании.
Ваш дом будет находиться в центре городской жизни Алании, а также посреди природы, с Таврскими горами позади вас и Средиземным морем перед вами. Комплекс находится в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего в 1 минуте от пляжа.