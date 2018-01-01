Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция

Yaylali, Турция

от €195,000

Сдача в: 2023

Проект на первой береговой линии! Отличается своей современной архитектурой, находится в одном из лучших районов Алании - Кестеле, и определенно превосходит ваши ожидания по стандартам качества. Один из вариантов квартир 1+1, 2+1 или 3+1 в этом проекте ждет именно вас. Если вы хотите насладиться солнцем на пляже перед вашим домом или приятно провести время в открытом бассейне или в джакузи, это то, что вам нужно. Кроме того, в комплексе вас ждут детская площадка, фитнес-центр, кафе-бар и сауна. Проект понравится вам своим прибрежным расположением и панорамным видом на Средиземное море и замок Алании. Ваш дом будет находиться в центре городской жизни Алании, а также посреди природы, с Таврскими горами позади вас и Средиземным морем перед вами. Комплекс находится в 15 минутах от центра Алании, в 25 минутах от аэропорта Газипаша и всего в 1 минуте от пляжа.