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Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция

Алания, Турция
от
€152,900
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16
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-центром, сауной.

Окончание строительства - февраль 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Беспроводной интернет
  • Центральная спутниковая система
  • Кухонная мебель
  • Плиточный пол
  • Стальная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Больница Аланьи - 1,5 км
  • Центр Аланьи - 5 км
  • Море - 2,5 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новая малоэтажная резиденция с бассейном и фитнес-центром, Оба, Аланья, Турция
Алания, Турция
от
€152,900
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