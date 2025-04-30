Жилой комплекс Nordic sky

Аланья, Турция

Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект…