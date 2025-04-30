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Жилой комплекс Nordic sky

Тосмур, Турция
от
$297,520
BTC
3.5389387
ETH
185.4909063
USDT
294 153.2065510
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4735
ID новостройки на Realting
In CRM: 45
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Тосмур

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье.

Местонахождение на карте

Тосмур, Турция

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Жилой комплекс Nordic sky
Тосмур, Турция
от
$297,520
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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