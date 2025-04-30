Жилой комплекс Nordic sky

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The biggest compound of the city has been raising along West Istanbul Marina. The Biggest compound of the city with 5.000+ different type of units from 1+1 to mention houses. A unique life concept with private marina, seabus pier, marina restaurants and entertaintment hall, 1st class facilit…
Если вы хотите, вы должны выбрать квартиру в этом проекте. Так как он находится всего в 650 метрах от пляжа и будет построен на природе. Существуют различные типы квартир, вы можете выбрать апартаменты 1 + 1, 2 + 1 или апартаменты на крыше и с садом, дуплексы с двумя, тремя спальнями. Проект…
Проект правительственной гарантии и концепции семьи в новом центре Стамбула обеспечивает вам легкий доступ к бизнес-центрам, достопримечательностям, лесным и развлекательным залам. В нескольких шагах от торгового центра Vadistanbul, метро, бизнес-центра Maslak, стадиона Галатасарай.