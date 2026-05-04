Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

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В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.

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