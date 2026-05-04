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Жилой комплекс A New House From The Developer

Демирташ, Турция
от
$116,995
;
19
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ID: 1872
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.03.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Демирташ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!

В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.

 

Местонахождение на карте

Демирташ, Турция
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой комплекс A New House From The Developer
Демирташ, Турция
от
$116,995
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