  2. Турция
  3. Картал
Квартира в новостройке Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова

Картал, Турция
от
$1,97 млн
;
14
ID: 27742
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    23

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в Стамбуле, Картал в жилом комплексе с бассейнами

Картал — это уютный и развитый район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся своим прибрежным расположением и живописными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Близость к зелёному лесу Айдос с его чистым воздухом и зонами для кемпинга делает его особенно привлекательным для тех, кто ценит природу и спокойствие. Набережная Картала идеально подходит для прогулок и активного отдыха — здесь есть пешеходные дорожки, парки, площадки для концертов и развлечений, а также торгово-развлекательные центры. Район удобно связан с остальными частями города: рядом находятся станции метро, линия Мармарай, паромный причал и выезд к аэропорту. Всё это делает Картал комфортным местом для жизни, сочетающим природу, удобство и городской ритм.

Квартиры в Картале, Стамбул, расположены в 50 м от ближайшего магазина, в 100 м от частных школ, в 200 м от прибрежной прогулочной зоны, в 750 м от станции Мармарай, в 2 км от станции метро, в 3 км от торгового центра, в 20 км от аэропорта Сабиха Гёкчен, в 22 км от туннеля Евразия и в 32 км от моста Мучеников 15 июля (он же Босфорский мост).

Проект включает два блока и 206 квартир. В комплексе предусмотрены крытая и открытая парковки, открытые и закрытые бассейны, станции зарядки для электромобилей, солнечные энергетические системы, а также пешеходные дорожки. Жители смогут воспользоваться сауной, турецкой баней, кафетериями, детскими игровыми площадками, общественным клубом, общим садом, теннисным кортом и баскетбольной площадкой. Также предусмотрены площадки для сквоша, услуги ресепшена, уборщика, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

Квартиры с видом на море оборудованы встроенной кухонной техникой, современными системами очистки воды, ванной, прачечной, душевой кабиной, гардеробной, отдельным санузлом в мастер-спальне, системой «умный дом», окнами ПВХ, балконом, террасой, центральной системой спутникового телевидения, ванной комнатой в стиле Hilton, балконом и стальной дверью.


IST-01678

Местонахождение на карте

Картал, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Квартиры в Картале, Стамбул с видом на море и Принцевы острова
Картал, Турция
