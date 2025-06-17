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Жилой комплекс

Махмутлар, Турция
от
$147,243
BTC
1.7514278
ETH
91.7998211
USDT
145 577.0111079
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
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Описание Описание
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ID: 26644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1) 135 м2 в комплексе Lumos Residence.

Кухня-гостиная в американском стиле, 2-е спальни, 2-е ванные комнаты, высокий этаж.

Lumos Residence - прекрасный новый жилой комплекс, находится на улице Ататюрка в центральной части района Махмутлар.

Расстояние до пляжа - примерно 500 метров, которые нужно пройти по широкой благоустроенной улице с подземным переходом под шоссе.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: супермаркеты, рестораны и кафе, парк с детской площадкой, аптеки, банки, развлекательные комплексы, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар.

Рядом есть автобусная остановка, что дает возможность быстро добраться до центра города Алания, который находится в 10 км (20 минут).


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория, сад
  • Бассейн, детский бассейн, водные горки
  • Зона для загара и отдыха
  • Бар у бассейна
  • Панорамная терраса с баром на крыше
  • Лобби, ресепнш, консьерж-сервис
  • Закрытый подогреваемый бассейн
  • Фитнес-центр
  • СПА-центр с массажными кабинетами
  • Сауна, хамам, паровая комната
  • Интернет, Wi-Fi
  • Спутниковое телевидение
  • Кинотеатр
  • Игровая комната
  • Зона для барбекю в саду
  • Детская игровая площадка
  • Теннисный корт 
  • Поле для мини-гольфа
  • Футбольное поле
  • Аварийный генератор
  • Открытый и закрытый паркинг
  • 24 часовая охрана и видеонаблюдение
  •  

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция

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Жилой комплекс
Махмутлар, Турция
от
$147,243
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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