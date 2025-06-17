Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1) 135 м2 в комплексе Lumos Residence.

Кухня-гостиная в американском стиле, 2-е спальни, 2-е ванные комнаты, высокий этаж.

Lumos Residence - прекрасный новый жилой комплекс, находится на улице Ататюрка в центральной части района Махмутлар.

Расстояние до пляжа - примерно 500 метров, которые нужно пройти по широкой благоустроенной улице с подземным переходом под шоссе.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: супермаркеты, рестораны и кафе, парк с детской площадкой, аптеки, банки, развлекательные комплексы, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар.

Рядом есть автобусная остановка, что дает возможность быстро добраться до центра города Алания, который находится в 10 км (20 минут).



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория, сад

Бассейн, детский бассейн, водные горки

Зона для загара и отдыха

Бар у бассейна

Панорамная терраса с баром на крыше

Лобби, ресепнш, консьерж-сервис

Закрытый подогреваемый бассейн

Фитнес-центр

СПА-центр с массажными кабинетами

Сауна, хамам, паровая комната

Интернет, Wi-Fi

Спутниковое телевидение

Кинотеатр

Игровая комната

Зона для барбекю в саду

Детская игровая площадка

Теннисный корт

Поле для мини-гольфа

Футбольное поле

Аварийный генератор

Открытый и закрытый паркинг

24 часовая охрана и видеонаблюдение



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