Жилой комплекс Квартиры в комплексе Best Home 35 Aria.

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 58 м2, с кухонной техникой марки ВЕКО.

В стоимость входит полный пакет бытовой техники: стиральная машина, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, водонагреватель, кондиционеры в каждую комнату, а также теплый пол в ванной комнате.

Новый проект ПРЕМИУМ КЛАССА всего в 600 метрах от песчаного пляжа и в центра Алании.

В шаговой доступности от комплекса - популярные супермаркеты, магазины свежих продуктов (мясо, рыба), уютные кафе, живописная набережная, а также зеленые парки и детские площадки.



Инфраструктура:

Собственный пляж

Большой бассейн

Стоящие в воде лежаки

Беседки с матрасами для загара

2 зоны джакузи

Детский бассейн

Зона барбекю под навесом

Детская игровая площадка во дворе

Крытый бассейн

Фитнес-зал

Хамам, Сауна и Парная

Массажная комната

Комната для релаксаций

Игровая комната для детей

Парковка

Охрана 24/7



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