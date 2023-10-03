Купить двухуровневая квартира с видом на горы в Турции

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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Турции

Мраморноморский регион
22
Стамбул
22
Средиземноморский регион
18
Анталья
16
Многоуровневые квартиры В архив
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15 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Каракокали, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Каракокали, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
3 + 1 Двухуровневая квартира на продажу в Алании Оба, с гарантией собственности Redtower. К…
€310,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,27 млн
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
€319,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
€242,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Конаклы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/4
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс со собстве…
€245,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Degirmendere, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Degirmendere, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
€380,000
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Турция, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турция, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/5
Дуплекс 4+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 4+1 в совреме…
€258,500
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 7
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
 Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземным мор…
€375,500
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Многоуровневые квартиры 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 10/11
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
€357,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
€420,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всег…
€234,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры с балконом, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   …
€276,719
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84…
€449,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
недорогая
элитная
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