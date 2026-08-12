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Купить двухуровневая квартира с видом на горы в Турции

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Анталья
3
Средиземноморский регион
17
Мраморноморский регион
24
Стамбул
24
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9 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91 м2 Всего комн…
$241,409
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/5
Приветствуем вас! Если вы мечтаете о приобретении недвижимости в Турции, обратите внимание н…
$265,826
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
$430,651
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Кушадасы, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Кушадасы, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Площадь72.84 м2 …
$463,949
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Дегирмендере, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Дегирмендере, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/6
Преимущества этой квартиры: Просторный дуплекс с садом, общей площадью 185 кв.м., п…
$417,413
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Многоуровневые квартиры в Башакшехир, Турция
Многоуровневые квартиры
Башакшехир, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   Всего…
$290,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Каргыджаке! Мы рады представить вам этот уника…
$350,407
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