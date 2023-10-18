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Многоуровневые квартиры в Бейоглу, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бейоглу, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Основные характеристики Цена продажи590 000 € Цена за кв.м.7 332 € Площадь80.46 …
€590,000
Realting.com
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