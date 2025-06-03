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Купить двухуровневая квартира в Муратпаше, Турция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Квартира расположена в Ларе, одном из самых популярных мест в Анталии, в нескольких минутах …
$650,670
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : ДУ…
$137,024
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
РУССКИЙ  ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : МУРАТПАША     РАЙОН : ЭТИЛЕР ЭТАЖ : ДУПЛЕ…
$133,938
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