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Купить двухуровневая квартира в Коньяалты, Турция

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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 2/3
Просторная квартира 5+1 в Коньяалты, район Улуч. Представляем вашему вниманию современную…
$245,642
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Эта двухуровневая квартира с садом в Коньяалты Хурма предлагает вам жить отдельно! Завершен…
$232,792
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Расположенная всего в 350 метрах от пляжа Коньяалты, одного из самых популярных пляжей Антал…
$700,906
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартира расположена в районе Коньяалты/Ункали. В комплексе есть множество удобств, таких ка…
$585,232
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Коньяалты, Турция
Многоуровневые квартиры 1 комната
Коньяалты, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/7
ID AN 23752   Район: Анталия, Унджалы   Тип объекта: строящееся жилье Кол-во …
$251,759
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