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Жильё с бассейном в Коджаэли, Турция

Измит
12
Sahil Mahallesi
11
Basiskele
9
Fatih Mahallesi
9
Ataevler Mahallesi
8
Pasadag Mahallesi
8
Balaban Mahallesi
7
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22 объекта найдено
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
€264,500
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
€134,900
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
€157,000
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Этаж 1/1
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
€215,300
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€326,000
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€191,900
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€166,400
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€142,500
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Новый дуплекс в саду 1+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на приро…
€145,500
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
€217,100
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Новый пентхаус с террасой 2+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на …
€167,700

Типы недвижимости в Коджаэли

квартиры
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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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