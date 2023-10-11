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Жильё с видом на море в Коджаэли, Турция

Измит
12
Sahil Mahallesi
11
Basiskele
9
Fatih Mahallesi
9
Ataevler Mahallesi
8
Pasadag Mahallesi
8
Balaban Mahallesi
7
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19 объектов найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Kazandere, Турция
Квартира 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Kazandere, Турция
Комнаты 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
€1,76 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€337,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€173,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€133,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€126,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€247,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€198,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€195,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€157,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€136,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€126,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€124,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€107,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€103,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€90,500
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 5/10
Резиденция окружена зеленой природой и видом на озеро Квартира расположена в одном из сам…
€420,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Измит, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Измит, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/10
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
€119,505

Типы недвижимости в Коджаэли

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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