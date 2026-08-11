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Купить жилую недвижимость в Дериндже, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
$816,443
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Квартира 4 комнаты в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kasikci Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с центром города, Коджаэли, Турция Пред…
$269,426
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