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Дуплексы с видом на море в Черноморский регион, Турция

Трабзон
4
Ортахисар
3
Дуплекс В архив
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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€321,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры расположены в Трабзоне, Я…
€511,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 8
Недорогая Квартира с Видом на Море в Сюрмене, Трабзон. Двухуровневая квартира находится неда…
€141,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 5
Квартира-Дуплекс 4+1 с Уникальным Видом на Море в Трабзоне. Двухуровневая квартира 4+1 с сов…
€192,000

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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