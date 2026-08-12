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Квартиры-студии с бассейном в Анталье, Турция

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Аланья
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1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Аксу, Турция
Студия 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
который будет расположен в Альт-Нта, одном из самых привлекательных районов Анталии.Информац…
$191,798
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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