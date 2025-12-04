Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Анталье, Турция

2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект Аланьи в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое…
$48,251
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Аланья, Турция
Студия 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект в районе Паяллар выделяется как отличная инвестиция, сочетающая стратегическое распол…
$48,097
Оставить заявку
