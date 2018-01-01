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Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и гольф-клуба, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€320,800
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О комплексе

Предлагаются современные виллы площадью от 148 м2 до 220 м2. Каждый дом имеет собственный бассейн или выход к общему бассейну.

Окончание строительства - 31 декабря 2022 года.

Преимущества

Ежегодный доход 6% в течение 3 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах езды от аэропорта, пляжа, достопримечательностей, яхт-клубов.

  • Пляж Май Као - 9,9 км
  • Гольф-клуб - 8,2 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 10,2 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и гольф-клуба, Пхукет, Таиланд
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от
€320,800
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Проект - ВиКата 3 Остров Пхукет (Таиланд)     ❖ Всего в комплексе 130 квартиры.  ❖ Дата постройки 4-й квартал 2024 г. ❖ Расстояние до моря - 300 метров до пляжа Ката и 700 метров до пляжа Карон. ❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет  При стоимости квартиры в 117К $ ежегодный доход составит от 8,1К $. ❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold. ❖ Рассрочка на время строительства. Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.  Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.  ❖ Возможно дистанционное оформление сделки ❖ Возможна оплата критовалютой ❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).  ❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства) ❖ Инфляция в Таиланде - менее 1% ❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения. ❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.   🔹 Впитав весь спектр мировых трендов компания Phuket9 представляет концепцию максимально сближенного с природой комплекса, интегрируя плавность линий в классическую угловатую застройку туристического района. 🔹 Общий баланс типов квартир и современные решения по обустройству, в максимальной степени являются конкурентным проектом в районе Ката на Пхукетете.  🔹 В текущих обстоятельствах комплекс можно назвать единственным в своем роде в данной локации Пхукета. 🔹 На крыше комплекса расположен бассейн с панорамным видом, бар и отдельный вход в тренажерный зал с душевыми комнатами и сауной. 🔹 Управление отелем будет осуществляться Hotels9 - отельной группой входящей в состав холдинга Phuket9. Расчетный класс отеля- 4 звезды, но от высшей категории отделяет лишь необходимость пешей 5-ти минутной прогулки для пляжа Ката. 🔹Третья фаза кондоминиума избирает своим главным нарративом экологичность и простор. Значительный сегмент квартир уверенно заявлен в премиальном сегменте, а часть топ-юнитов обладает своими собственными бассейнами. 🔹Пешая доступность до великолепного пляжа, высокоразвитая туристическая инфраструктура и соседство с другими популярными районами Пхукета (Карон, Чалонг) в значительной степени выделяют Wekata 3. Предшествующие фазы комплекса уже принимают туристов и собственников квартир и получают высокие оценки качества во всех системах бронирования. 🔹Ограниченная по высотности строительства прилегающая инфраструктура и отели позволяет получать максимально открытые пространства на крышах зданий. В Третьей фазе также реализованы популярные бары у бассейнов на крыше с панорамным видом. 🔹 Собственная инфраструктура комплекса имеет все необходимые для комфортного отдыха. Просторный тренажерный зал с частичным видом на море разработан с учетом предпочтений как простых ценителей здорового образа жизни так и для более требовательных спортсменов. 🔹 Гости с детьми всегда являлись для застройщика одним из важнейших ориентиров. В комплексе Wekata 3, следуя традициям, предусмотрена уютная игровая зона и детский клуб. 🔹 Обустройство кафе и ресторанов представлено просторными залами с высокими потолками и панорамными окнами. Как и во всехдействующих проектах компании, питанию отводиться особая роль, предоставлять максимальный сервис без необходимости покидать пределы комплекса. 🔹Дизайн интерьера квартир развивается на пике возможностей своего ценового диапазона, фактически, предлагается полностью премиальный класс в рамках доступного бюджета. 🔹Двухспальные квартиры за счет оптимизации пространств, предлагают сопоставимый комфорт полноценной виллы, квартиры оборудованные собственным бассейном, по удобству даже превосходят.  🔹Полностью функциональные кухни, жилая зона и изолированные комнаты в достаточной степени окажутся удобными как для семейного отдыха, так и для долгосрочной аренды или постоянного проживания собственников квартир. 🔹 Особый акцент сделан на квартирах с одной спальней. Размещение здесь небольшой семьи или просто пары путешественников по комфорту радикально превосходят обычный отельный номер. 🔹 Сравнительно небольшие, и ставшие абсолютной классикой Пхукета квартиры студии также включены в пул апартаментов. За счет отработанных эргономичных решений, квартиры подобного типа имеют достаточно пространства несмотря на свой скромный размер. Процедура оформления сделки: Резервация (задаток/депозит) - 3К $ * Сумма входит в стоимость объекта недвижимости. ** Депозит невозвратный  Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре. 1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.  Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца. ** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки. Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности: Freеhold - 6,3% Leasehold - 1,1% Установка счетчиков воды и света - 600 $ Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²   Ежегодные платежи: Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²   🔻ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Жилой комплекс MAESTRO LUXURY
Пхукет, Таиланд
Агентство: DDA Real Estate
Maestro Luxury - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Проект расположен по адресу: 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Maestro Luxory находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Неподалеку от комплекса доступно все для комфортной жизни! Удобства: - Допускается размещение домашних животных - Игровая комната - Фитнес-центр - Кафе-бар - Хранение велосипедов - Шкафчики для пакетов - Лифт - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Подземный паркинг - Лобби - Кинотеатр - Бассейн на крыше Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
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