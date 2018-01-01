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Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€196,228
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О комплексе

Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны:

  • Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно.
  • Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году.

Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса.

Преимущества
  1. Пакет мебели
  2. Неограниченная аренда без возврата через 90 лет
  3. Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет
  4. Гибкая система оплаты:
  • Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов
  • 30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования
  • 20% завершение строительства стен
  • 20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению
  • 15% завершение внутренних работ
  • 15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте
Расположение и объекты поблизости

Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€196,228
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