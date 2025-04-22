  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой возле пляжа Найянг, Таланг, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой возле пляжа Найянг, Таланг, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$550,397
14.04.2025
$546,998
13.04.2025
$547,319
12.04.2025
$549,357
11.04.2025
$561,775
10.04.2025
$564,064
09.04.2025
$566,894
08.04.2025
$566,543
06.04.2025
$566,878
05.04.2025
$561,714
04.04.2025
$569,217
03.04.2025
$575,528
02.04.2025
$574,320
01.04.2025
$573,020
30.03.2025
$571,266
29.03.2025
$575,532
28.03.2025
$577,631
27.03.2025
$575,607
26.03.2025
$575,247
25.03.2025
$573,279
24.03.2025
$571,319
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25312
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441150
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Новый эксклюзивный комплекс из 26 двухэтажных вилл от топового застройщика на Пхукете. У каждой виллы есть своя терраса, бассейн и парковка для 1 автомобиля и 1 мотоцикла. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, природу и эксклюзивный дизайн. Он идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

Удобства и оснащение в доме
  • бассейн
  • баня
  • сауна
  • тренажерный зал
  • коворкинг
  • детские зоны
  • площадка для животных
  • парк
Преимущества
  • Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете
  • Безопасность - 3 наружных камеры CCTV, магнитные датчики и цифровой замок
  • Большая зеленая территория вокруг вилл
  • Управляющая компания The Esquire предоставляет услуги аренды, уборки бассейна, озеленения, ремонта и другие сервисы
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в живописном районе Найянг на Пхукете, всего в 600 метрах от пляжа Найянг и 450 метрах от ближайшего магазина. Расположение комплекса сочетает в себе уединение и доступ ко всей необходимой инфраструктуре, включая торговый центр Mingle Mall.

  • Mingle Mall Naiyang – 500 м
  • Пляж Найянг – 600 м
  • Национальный парк Сиринат – 1.9 км
  • Международный аэропорт Пхукета – 2.2 км
  • UWC International School Phuket – 11 км

Больницы

  • Bangkok Hospital – 2 км
  • Bumrungrand International Hospital – 7.8 км
  • Thalang Hospital – 12 км

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в 650 метрах от пляжа, Самуи, Таиланд
Чавенг Ной, Таиланд
от
$333,834
Жилой комплекс Комплекс вилл в 950 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$969,344
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и клубом рядом с пляжем Лаян, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$2,12 млн
Жилой комплекс Phenomenon
Карон, Таиланд
от
$146,949
Жилой комплекс Виллы с бассейнами, террасами и садами, в окружении зелёных участков, Бопхут, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$444,913
Вы просматриваете
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой возле пляжа Найянг, Таланг, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$550,397
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Жилой комплекс FANTASEA CONDO CHALONG
Чалонг, Таиланд
от
$67,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год. Рассрочка! Полностью меблированные апартаменты! FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает ид…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами в 350 м от озера, Таланг, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$417,741
Комплекс предлагает современные роскошные виллы, окруженные залитыми солнцем пейзажами пленительного острова Пхукет. Окруженная пышной листвой, коллекция из 31 эксклюзивной виллы с частными бассейнами, в которых от 2 до 3 спален. Лобби и ресепшн — гостеприимное пространство с гостиничным сер…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Жилой комплекс The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 518 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто желает сочетать роскошный образ жизни и спокойствие в живописном Пхукете. The Ozone Grand Residences подойдут как для семейного отдыха, так и для долгосрочного проживания или инвестиции. О локации: Комплекс располо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации