Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой возле пляжа Найянг, Таланг, Пхукет, Таиланд

Новый эксклюзивный комплекс из 26 двухэтажных вилл от топового застройщика на Пхукете. У каждой виллы есть своя терраса, бассейн и парковка для 1 автомобиля и 1 мотоцикла. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, природу и эксклюзивный дизайн. Он идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

бассейн

баня

сауна

тренажерный зал

коворкинг

детские зоны

площадка для животных

парк

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете

Безопасность - 3 наружных камеры CCTV, магнитные датчики и цифровой замок

Большая зеленая территория вокруг вилл

Управляющая компания The Esquire предоставляет услуги аренды, уборки бассейна, озеленения, ремонта и другие сервисы

Удобства и оснащение в домеПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в живописном районе Найянг на Пхукете, всего в 600 метрах от пляжа Найянг и 450 метрах от ближайшего магазина. Расположение комплекса сочетает в себе уединение и доступ ко всей необходимой инфраструктуре, включая торговый центр Mingle Mall.

Mingle Mall Naiyang – 500 м

Пляж Найянг – 600 м

Национальный парк Сиринат – 1.9 км

Международный аэропорт Пхукета – 2.2 км

UWC International School Phuket – 11 км

Больницы