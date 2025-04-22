Жилой комплекс Престижный жилой комплекс вилл с хорошей инфраструктурой возле пляжа Найянг, Таланг, Пхукет, Таиланд

Новый эксклюзивный комплекс из 26 двухэтажных вилл от топового застройщика на Пхукете. У каждой виллы есть своя терраса, бассейн и парковка для 1 автомобиля и 1 мотоцикла. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, природу и эксклюзивный дизайн. Он идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.Удобства и оснащение в доме
Проект расположен в живописном районе Найянг на Пхукете, всего в 600 метрах от пляжа Найянг и 450 метрах от ближайшего магазина. Расположение комплекса сочетает в себе уединение и доступ ко всей необходимой инфраструктуре, включая торговый центр Mingle Mall.
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