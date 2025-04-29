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Квартиры с бассейном в Чонбури, Таиланд

Паттайя
186
Паттайя
585
Банг Саре
11
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259 объектов найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/12
2 Bedroom 2 bathroom 105 m2 in Siam Penthouse 3     -Size 105 sqm.   -2 Bedroom 2 bathroo…
$354,715
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 29/36
Кондоминиум Park Beach Кондоминиум Park Beach удачно расположен в районе Наклуа.  Прод…
$191,176
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/7
2 Bedroom 2 Bathroom 104.13 m2 in Zensiri Residences Type 2 Bedroom 2 Bathroom Size …
$250,831
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/8
1Bedroom 1Bathroom Pool view 29.30 m2 in  Pristine Park 3, Jomtien, Pattaya Chon Buri …
$74,419
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/8
Ощутите максимальный комфорт и удобство в этих потрясающих апартаментах с 1 спальней в Патта…
$35,912
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 8/8
Почувствуйте лучшее, что есть в Паттайе, живя в этих потрясающих новых апартаментах в Банг Л…
$409,071
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 29/46
Riviera Jomtien. Большая квартира-студия на продажуRiviera Jomtien.  Тип Студия Размер  32 к…
$117,353
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Resale!  1 bedroom  Siam Oriental Dream in Pratumnak, Pattaya • 1 bedroom  • pool view …
$58,821
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Highrise Property and Construction
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Квартира 2 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/7
Люксовые квартиры площадью от 59 до 134 квм цены от 5.3 - 13.2М бат, в данную цену включен м…
$203,703
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Международное агентство недвижимости Habita
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Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Площадь 28 м²
Этаж 25/51
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие, цены, акции и актуальные условия расчетов…
$129,123
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/46
Студия с 1 ванной комнатой в комплексе The Palm Wongamat Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТи…
$120,589
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Highrise Property and Construction
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Квартира 3 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 6/8
Почувствуйте лучшее, что есть в Паттайе, проживая в этих потрясающих апартаментах с 2 спальн…
$159,967
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Паттайя, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Паттайя, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 32/50
Квартиры в центре от студий площадью 22,5 м2 до квартир с 3 и 4 спальнями с частными бассейн…
$550,308
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/7
1 Bedroom 1 Bathroom 59.35 m2 in Zensiri Residences Type 1 Bedroom 1 Bathroom Size 5…
$135,632
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 17/54
Продается потрясающая студия с видом на море! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен …
$161,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/8
LAGUNA BEACH RESORT  2   Иностранное название ВСЕ НОВОЕ! 1 спальня 37м2; 2 этажа здание DОбз…
$66,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/6
2 спальни, 2 ванные комнаты, 165 м2 в Nordic Residence Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты П…
$229,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 17/27
1 спальня 2 ванная комната 90 м2 в Маркленде- Северо-ориентированный блок с захватывающим ду…
$200,177
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/36
Продается большая квартира с 1 спальней и видом на море в кондоминиуме Park Beach на первой …
$132,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 6/36
Wyndham Grand Residences Wongamat Pattaya in North Pattaya, Pattaya 2 bedroom 2 bathroom …
$397,176
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/49
2 Bedroom, 2 Bathroom Ocean view 67.28 m2 in Seaspire Jomtien, Chon Buri  Type: 2 Bedr…
$340,358
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 15/36
Прекрасный вид на море! 2 спальни 3 ванные комнаты 164 м2 в Park Beach Condominium-15 этаж -…
$588,235
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Квартира 2 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 44/55
Элитная квартира на пляже Вонг Амат, недалеко от Терминала 21, центральной пристани для яхт …
$631,194
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 32/54
Цена улучшилась!2 спальни, 2 ванные комнаты в Zire Wongamat в Северной Паттайе, ПаттайяТип 2…
$464,706
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Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/15
Прекрасная возможность приобрести очаровательную квартиру-студию (FQ) площадью 42 м² в самом…
$32,509
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Международное агентство недвижимости Habita
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 41/46
Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale Riviera Jomtien.  Type Studio Size  27 sq…
$100,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/7
Кондоминиум The Sanctuary WongamatТип  2 спальни 2 ванные комнаты Площадь 130 кв.м. Этаж 5-й…
$338,233
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 14/38
Кондоминиум Wongamat Tower Beachfront Кондоминиум Wongamat Tower удачно расположен в район…
$111,764
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Типы недвижимости в Чонбури

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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