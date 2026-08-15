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Квартиры с видом на море в Чонбури, Таиланд

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Паттайя
134
Паттайя
1536
Банг Саре
30
Нонг-Пру
9
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102 объекта найдено
Квартира 1 комната в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 комната
Банг Саре, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/8
Меблированная квартира с видом на море в THE BREEZE BEACHSIDE!Переуступка от собственника!Го…
$73,204
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
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$60,700
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Квартира 1 спальня в Pluak Daeng District, Таиланд
Квартира 1 спальня
Pluak Daeng District, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$80,310
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It Is RealtyIt Is Realty
Студия в Паттайя, Таиланд
Студия
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Новый кондоминиум WOW Dusit Grand Park 2 расположен в самом сердце Джомтьена. Он будет состо…
$64,706
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Квартира 1 спальня в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 1 спальня
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$77,600
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Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$64,996
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Чонбури, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонбури, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
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$53,950
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Квартира 2 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 2 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$267,000
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 28/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - 28 …
$882,349
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 17/30
Срочная продажа студии с видом на море в The Peak TowersСтудия  32 кв. м. с видом на море По…
$79,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 15/24
3 спальни, 3 ванные комнаты в Silver Beach в Северной Паттайе, Паттайя• Тип 3 спальни, 3 ван…
$500,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 29/43
Продается студия с видом на море в Sky Beach Condo Студия  55 кв. м Полностью меблирован…
$105,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 30/36
Park Beach Condominium Park Beach condominium удачно расположен в районе Наклуа. Кондомини…
$220,585
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/54
Zire Wongamat Condo Pattaya 2 спальни на продажу • Здание  A  • Площадь 97 кв. м • 2-й этаж …
Цена по запросу
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 21/55
Вторичная продажа 1 спальни 1 ванной комнаты 39 м2 в Copacabana Coral Reef  Копакабана Корал…
$167,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 20/31
2 спальни 2 ванная комната в базе центральная паттайя в Южной Паттайе, Паттайя Тип: 2 спал…
$250,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/12
2 спальни 105 м2 Siam Penthouse 3 в Северной Паттайе, Паттайя• 2 спальни  2 ванные комнаты с…
$264,706
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Кондо в Ban Na Chom Thian, Таиланд
Кондо
Ban Na Chom Thian, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
2 спальни, 2 ванные комнаты в Montrari на Джомтьене, Паттайя-134 кв. м. -2 спальни, 2 ванные…
$279,412
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Кондо 1 комната в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 20/55
1 спальня 38 м2 в Arom Wongamat Arom Wongamat в Северной Паттайе, Паттайя-Тип 1 спальня  -Пл…
$270,588
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9/20
Вид на море, 1 спальня, 1 ванная комната в 1 Tower Pratumnak в районе Пратумнак, ПаттайяХАРА…
$182,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/27
Продается полностью меблированная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой, площадью 54 ква…
$147,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/8
2 спальни, 2 ванные комнаты, 108 м2 в Sunset Boulevard Residence • 2 спальни, 2 ванные ком…
$205,879
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 31/54
1 спальня с видом на море в Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat …
$291,176
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 33/46
The Riviera Jomtien.Big Studio apartment for sale The Riviera Jomtien.  Type Studio Siz…
$117,645
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 15/34
Студия с видом на море в кондоминиуме Park Beach в Северной Паттайе, ПаттайяТип: Студия Вид:…
$132,352
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 14/20
THE AXIS CONDOMINIUM  TAPRAYA ROAD      •2 bedroom 2 bathroom •68 sq.m  •14 floor  •Bui…
$170,630
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 12/36
Тип: 3 спальни 2 ванные комнатыРазмер: 175 м2Оригинальное название: Foreign QuotaПол: 12-йСт…
$392,512
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Типы недвижимости в Чонбури

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
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с видом на озеро
с полем для гольфа
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